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26 июня 2020 года 13:55
"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ Аэрофлота с рекомендацией "держать" для его акций
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость акций "Аэрофлота", рассчитанная экспертом "БКС Глобал Маркетс", составляет 90 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать". По мнению Егазарян, худшее для отрасли позади, но инвесторы, возможно, слишком оптимистичны в отношении темпов восстановления, в то время как прогнозируемость низкая. "Учитывая риск второй волны COVID-19 и потенциальные изменения в привычках туристов, прогнозируемость динамики низкая, но должна повыситься в III квартале 2020 года со снятием трансграничных ограничений на передвижения", - считает они. По оценкам эксперта, безубыточный коэффициент загрузки кресел в 2021 году у "Аэрофлота" составит 74% при нефти по $47 за баррель против 79% в 2019 году ($64 за баррель). Повышение коэффициента загрузки кресел на 1 процентный пункт добавит 3% к EBITDA в 2021 году; тогда как рост цен на нефть на $1 приведет к снижению показателя на 1,5%. "Мы изменили наши оценки пассажиропотока и ждем его постепенного восстановления, начиная с III квартала 2020 года, с ускорением в 2021 году. Таким образом, пассажирооборот в 2020-21 годах, по нашим расчетам, снизится на 57% и подскочит на 93% соответственно, при этом коэффициент загрузки кресел составит 66% в 2020 году, 75% в 2021 году и вернется к докризисным уровням в 2022 году. Мы понизили прогнозы цен на нефть на 39% - до $37 за баррель в 2020 году и на 22% - до $47 за баррель в 2021 году. Прогноз финпоказателей "Аэрофлота" тоже пересмотрен. Соотношение "чистый долг/EBITDA", вероятно, подскочит до 10x к концу 2020 года, но в 2021 году нормализуется до 4,3x", - говорится в обзоре. Как лидер на рынке авиаперевозок в России "Аэрофлот" вполне может извлечь выгоду из увеличения доли в результате консолидации рынка после кризиса COVID-19, но эксперт инвестбанка считает потенциал ограниченным. "Надежд на позитивные результаты в 2020 году не осталось, а ожидания на 2021 год состоят из многих слабо прогнозируемых аспектов, таких как темпы восстановления пассажиропотока и цены на нефть. Кроме того, акции "Аэрофлота" торгуются с дисконтом всего 25% к уровням до COVID-19. Учитывая ограниченный потенциал роста, мы сохраняем осторожный взгляд на эти бумаги", - отмечет Егазарян. Кроме того, кризис COVID-19 может привести к пересмотру стоимости самолетов в сторону понижения. В результате как перевозчики, так и лизинговые компании, возможно, отразят убытки от обесценения. "Опыт показывает, что возврат к докризисной стоимости может занять до 4-5 лет. Обесценение по лайнерам большой дальности полетов может оказаться более значительными, чем на маршрутах средней дальности и по региональным самолетам. На практике убытки от обесценения могут привести к разовому бумажному списанию на уровне P&L, следовательно, могут нанести ущерб среднесрочному прогнозу дивидендов для перевозчиков, у которых дивиденды рассчитываются из прибыли (включая "Аэрофлот")", - подчеркивается в аналитическом материале. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 85,15 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 79,54 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот
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