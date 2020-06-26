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26 июня 2020 года 11:35

Рынок акций РФ утром подрос на фоне общемирового отскока вверх, лидируют Магнит и Норникель

Москва. 26 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос на фоне общемирового отскока вверх фондовых площадок и нефти после провала в середине недели из-за опасений второй волны мировой пандемии COVID-19; лидируют в росте акции "Магнита" и "Норникеля".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2775,45 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1265,1 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 69,12 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали рублевые акции "Магнита" (+1,8%), "Норникеля" (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7% и +0,7% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%).

Подешевели акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, благодаря улучшению внешнего фона рынок акций РФ в пятницу может показать восходящую динамику. Помогают росту котировки акций сырьевых компаний, отскочившая нефть и ожидания скорого достижения торговой договоренности между США и КНР.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации по индексу РТС. Результаты стресс-тестов банковской системы США, опубликованные ФРС, оказались сравнительно благоприятными (банки остаются капитализированными даже в самом негативном сценарии), но ФРС наложила ограничения на выкуп банками собственных акций и выплаты дивидендов в текущем квартале.

Трейдеры на западных рынках акций рассчитывают на успех регуляторов в стимулировании экономики, но риски нового витка пандемии COVID-19 пока препятствуют устойчивому подъему. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 69-69,5 руб./$1, считает аналитик.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, на нефтяном рынке после распродаж в середине недели негативный сантимент ослабел, покупатели вновь перешли к активным действиям.

Падение нефти в среду оказалось скорее кратковременным снижением перекупленности, нежели полноценным разворотом тренда. С учетом баланса позитивных и негативных факторов диапазон $38-42 за баррель Brent можно назвать справедливым. В текущие котировки заложена вероятность перехода рынка к состоянию дефицита в III квартале на фоне постепенного восстановления спроса, стабильной добычи ОПЕК+ и стагнирующего производства сланцевой нефти в США. При отклонении фактической ситуации от ожидаемой возможно смещение ценового коридора в ту или иную сторону.

Угроза повторной волны COVID-19 в настоящий момент является одним из ключевых рисков для нефтяных цен, способных нанести новый удар по спросу. В целом спрос на бензин и дизельное топливо в июне показал существенное восстановление, что отметили многие участники рынка. Менее уверенная динамика наблюдается в потреблении авиационного топлива. Число ежедневных рейсов по всему миру в среду выросло до 52 тыс. по сравнению с минимумом 24 тыс., зафиксированным 12 апреля. И все же этот показатель до сих пор почти в два раза ниже 100 тыс. ежедневных рейсов в феврале, отмечает Галактионов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, краткосрочная техническая картина на рынке акций остается нейтральной до закрепления индексов МосБиржи и РТС за пределами границ июньских диапазонов 2700-2850 и 1200-1315 пунктов соответственно.

Поддержку нефтегазовому сектору оказывает восстановление цен на "черное золото", но ситуация с коронавирусом ограничивает аппетиты покупателей и провоцирует волатильность. Выхода индексов МосБиржи и РТС из краткосрочных диапазонов по итогам недели не ожидается. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2720-2790 пунктов, считает аналитик.

В США в четверг индексы завершили день ростом на 1,1-1,2% после волатильной сессии, подъем отмечался к концу торгов в ожидании публикации Федеральной резервной системой (ФРС) США результатов стресс-тестов крупнейших банков.

Пять американских регуляторов, включая ФРС, в четверг смягчили "правило Волкера" в части регулирования инвестиционной деятельности банков. Котировки крупнейших американских банков уверенно выросли на сообщениях о смягчении регулирования, а также на ожидании результатов стресс-тестов.

Итоги стресс-тестов показали, что крупнейшие банки США в случае длительного экономического спада могут понести убытки в размере до $700 млрд из-за потерь по безнадежным кредитам. Руководство Федрезерва приняло решение о сохранении капитала банков путем приостановки выкупа собственных акций (buyback) и ограничения на выплату дивидендов в третьем квартале.

ФРС опубликовала два исследования - результаты традиционных стресс-тестов, проведенных в феврале перед пандемией, и анализ банковского капитала по трем сценариям развития экономики в ближайшие кварталы в условиях кризиса в системе здравоохранения (V-образная, U-образная и W-образная форма восстановления экономики).

Традиционный стресс-тест показал, что все крупные банки остаются хорошо капитализированными. Федрезерв заявил, что банки достаточно сильны, чтобы противостоять кризису, и что он ограничивает дивидендные выплаты и buyback для уверенности в том, что они таковыми и останутся.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США в четверг было зарегистрировано рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом - 37 077. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 апреля. Тогда в США подтвердилось 36 291 случай заражения COVID-19.

В пятницу выросли индексы акций в Азии за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,8%), растет Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE прибавляют 0,7-1,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,7%).

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил о готовности наращивать стимулирующие меры на фоне риска возникновения второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он также отметил, что по мере смягчения негативного влияния вируса экономика страны будет постепенно восстанавливаться, что позволит ЦБ вернуться к своей цели по достижению 2%-ного уровня инфляции, сообщает Trading Economics.

Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздничными днями.

Нефть в пятницу подросла, но неделя может завершиться снижением на фоне роста запасов в США и продолжающегося распространения коронавируса в мире; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $41,4 за баррель (+0,9% и +1,8% в четверг), августовская цена WTI - $39 за баррель (+0,7% и +1,9% накануне).

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказали данные о росте заказов на товары длительного пользования в США. Объем заказов в мае вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,9%, сообщает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+4,8% и +5% "префы"), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+4,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,8%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+1,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,5%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-6,8% и -7,3% "префы"), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,3%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,99 млрд рублей (из них 1,759 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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