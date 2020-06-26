Целевой диапазон закрытия пятницы для индекса Мосбиржи составляет 2735-2795 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Внешний фон улучшился, и в результате шансы роста российского рынка акций по итогам пятницы вновь преобладают, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Тем не менее, нестабильность спроса на нефть и неоднородный в последнее время характер новостей с иностранных бирж пока свидетельствуют о возможном снижении котировок индекса Мосбиржи на следующей неделе, предупреждает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин. Целевой диапазон закрытия пятницы для индекса Мосбиржи составляет 2735-2795 пунктов.