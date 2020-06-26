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Главная / Мнения аналитиков / Риски по рублю во второй половине пятницы смещены в сторону умеренного ослабления - "Нордеа банк"
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26 июня 2020 года 11:48
Риски по рублю во второй половине пятницы смещены в сторону умеренного ослабления - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" полагают, что с учетом приближающихся выходных, а также с учетом большого количества факторов неопределенности, среди которых ситуация с коронавирусом в мире и медленное восстановление глобальной деловой активности, риски по рублю во второй половине пятницы смещены в сторону умеренного ослабления, сообщается в комментарии банка. Кроме того, в четверг прошел пик налогового периода, в результате чего рубль лишился данного фактора поддержки. Поэтому рубль может завершить неделю ближе к отметке 69,5 в паре с долларом США и 77,8-78 в паре с евро, указывают в "Нордеа банке".
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26 июня 2020 года 19:57
Москва. 26 июня. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти. читать дальше
.26 июня 2020 года 19:36
Рынок акций РФ завершил неделю консолидацией индексов на фоне возросшей волатильности внешних площадок на опасениях медленного восстановления экономики из-за продолжающегося распространения пандемии COVID-19 в Америке и Китае. Внутренними факторами поддержки стали сокращения числа новых инфицированных коронавирусом в России и новые планы поддержки экономики РФ и ее отдельных отраслей. читать дальше
.26 июня 2020 года 19:19
Рынок акций РФ к закрытию пятницы растерял утренний рост вслед за миром, неделя завершилась консолидацией
Москва. 26 июня. Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу растерял весь утренний рост на фоне подешевевшей нефти и отката индексов в США из-за опасений длительного восстановления мировой экономики на фоне продолжающегося распространения коронавируса COVID-19; индекс МосБиржи притормозил у 2760 пунктов благодаря ослаблению рубля. читать дальше
.26 июня 2020 года 19:00
Российский фондовый рынок в пятницу продолжил умеренное снижение, начатое днем ранее, продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent к отступил в район 40,7 доллара за баррель, отмечается в комментарии главного аналитика... читать дальше
.26 июня 2020 года 18:49
Цены евробондов РФ по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых факторов
Москва. 26 июня. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на тех же самых уровнях, что и неделей ранее. читать дальше
.26 июня 2020 года 18:33
Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) повысил среднесрочную цель по доле онлайн-продаж - до 40% от выручки с 30%, сообщается в аналитическом обзоре Sova Capital по итогам телефонной конференции с руководством компании. "Детский мир" в ноябре прошлого года объявил, что планирует в среднесрочной... читать дальше
.26 июня 2020 года 18:08
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции фонда iShares Global Clean Energy ETF и при этом повышает целевую цену. Биржевой фонд iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) отслеживает динамику индекса S&P Global Clean Energy Index, который инвестирует в компании альтернативной энергетики по всему... читать дальше
.26 июня 2020 года 17:38
Российский рынок акций в пятницу подхватил оптимистичное настроение четверга в США, где инвесторы отыгрывали позитивную статистику по товарам длительного пользования (заказы в мае выросли на 4%, что превысило прогнозы). Как правило, восстановление этого сектора означает разворот бизнес-цикла и... читать дальше
.26 июня 2020 года 17:17
Растущие объемы запасов и отсутствие экспортного спроса оказали давление на котировки природного газа и привели к их снижению до новых минимумов, отмечается в комментарии Julius Baer. С начала года поставки сжиженного газа в США сократились более чем вдвое. "Тем не менее, восстановление... читать дальше
.26 июня 2020 года 16:51
Вероятность укрепления рубля до 68-68,5 преобладает над риском ослабления до 70-70,5 за доллар - "Открытие Брокер"
сли говорить о перспективах рубля, то в условиях масштабных стимулирующих мер в ведущих странах, да и развивающихся, рубль остаётся одной из немногих валют с положительной доходностью, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Риски со стороны нефти постепенно снижаются, так как... читать дальше
.26 июня 2020 года 16:26
BofA повысил оценку большинства акций анализируемых нефтекомпаний РФ на 2-28% с учетом повышения прогноза цены нефти
ank of America (BofA) повысил прогнозные цены большинства акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых нефтекомпаний РФ на 4-28% с учетом нового прогноза цен на нефть, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Карена Костаняна и Екатерины Смык. Исключение составили привилегированные акции ПАО... читать дальше
.26 июня 2020 года 16:04
быкновенные акции "Ростелекома" продолжают неспешное повышение и стремятся к достигнутому в феврале историческому пику в 92,02 руб. С технической точки зрения, указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, вполне возможно обновление указанной отметки в ближайшие дни и последующее повышение... читать дальше
.26 июня 2020 года 15:44
Несмотря на позитив в нефти, рубль сдает позиции к доллару и евро, инвесторы выходят из российской валюты перед выходными в связи с неопределенностью, назревающей в мировой экономике, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "По нашей оценке, до конца торгов пятницы разворота не случится.... читать дальше
.26 июня 2020 года 15:41
Москва. 26 июня. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях разнонаправленного информационного фона, действующего на его курсообразование. читать дальше
.26 июня 2020 года 15:25
Инвестиционная компания Sova Capital начала анализ Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) - ИФ), сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Матвея Тайца и Марии Клейменовой. Прогнозная стоимость акций Globaltruck, рассчитанная экспертами, составляет 41 рубль за штуку,... читать дальше
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