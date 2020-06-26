Риски по рублю во второй половине пятницы смещены в сторону умеренного ослабления - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" полагают, что с учетом приближающихся выходных, а также с учетом большого количества факторов неопределенности, среди которых ситуация с коронавирусом в мире и медленное восстановление глобальной деловой активности, риски по рублю во второй половине пятницы смещены в сторону умеренного ослабления, сообщается в комментарии банка.

Кроме того, в четверг прошел пик налогового периода, в результате чего рубль лишился данного фактора поддержки. Поэтому рубль может завершить неделю ближе к отметке 69,5 в паре с долларом США и 77,8-78 в паре с евро, указывают в "Нордеа банке".