Julius Baer придерживается нейтральной позиции по рынку алюминия

Сохраняющаяся напряженность в международной торговле частично отражается на рынке алюминия, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Карстена Менке. На фоне того, как алюминиевая промышленность США продолжает испытывать трудности, появилась информация о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о введении 10-процентного импортного тарифа на канадские поставки. Такой тариф стал бы инфляционным для США, но дефляционным для глобального рынка, увеличив предложение на уже перенасыщенном рынке.

"Когда речь идет о торговой напряженности, мы почти всегда имеем в виду отношения США и Китая, которые, конечно, имеют наибольшее значение с глобальной точки зрения, не в последнюю очередь потому, что эта напряженность выходит далеко за рамки сферы торговли, - отмечает эксперт Julius Baer. - Частично, влияние торговой напряженности можно проследить на рынке алюминия, так как Китай был обвинен в демпинге на международных рынках. В результате этого и в целях защиты отечественных производителей алюминия пару лет назад США ввели импортные тарифы на поставки не только из Китая, но и из многих других стран, включая своего близкого союзника Канаду. Из-за зависимости США от канадских поставок эти тарифы были отменены, когда была заключена новая торговая сделка, которая вступит в силу 1 июля 2020 года".

Тем не менее, алюминиевая промышленность США все еще находится в трудном положении, констатирует к. Менке. Объемы производства в прошлом году были примерно на 30% ниже объемов за 2015 год. В прошлом году в США было произведено около 1,1 млн тонн алюминия, а импортировано 5,2 млн тонн. Около 45% из них поступили из Канады, поскольку там алюминий имеет гораздо меньшую стоимость производства, чем в США.

СМИ пишут о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о повторном введении 10-процентного тарифа в отношении канадского импорта, если страна не ограничит экспорт алюминия. "Хотя 10-процентная импортная пошлина, скорее всего, станет для некоторых американских производителей спасательным кругом, вряд ли она оживит алюминиевую промышленность. - полагает аналитик Julius Baer. - Пошлина окажется инфляционной для США, но дефляционной для остального мира, поскольку канадские производители будут конкурировать за покупателей в других странах. В целом, такой тариф приведет к росту предложения на уже перенасыщенном рынке, что ограничит рост котировок алюминия на глобальном уровне. Мы продолжаем придерживаться нейтральной позиции по рынку алюминия".