Текущие уровни цен на нефть слишком высоки и не отражают фундаментальную картину на рынке - Промсвязьбанк

По мнению аналитиков Промсвязьбанка, текущие уровни цен на нефть слишком высокие и не отражают фундаментальную картину на рынке, отмечается в обзоре банка.

"Цены на нефть Brent в отсутствие значимых новостей вновь вернулись к росту, перейдя в диапазон 40-43 долл./барр., - комментируют эксперты Промсвязьбанка. - Мы продолжаем считать текущие уровни слишком высокими и не отражающими фундаментальную картину на рынке. По данным опросов американских сланцевых компаний, в июле многие производители планируют вернуться к наращиванию добычи, что скажется на предложении. Также мы не верим в 100% выполнение квот странами ОПЕК+, соответственно, рынок продолжит оставаться профицитным, при этом восстановление спроса идет вялыми темпами, несмотря на снятие локдаунов и автомобильный сезон. С учетом внутридневных колебаний мы ожидаем, что цены на нефть Brent останутся пока в широком диапазоне 38-42 долл./барр.".