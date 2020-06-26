Диапазон $38-42 за баррель Brent можно назвать справедливым - БКС

Специалисты "БКС Брокер" полагают, что с учетом баланса позитивных и негативных факторов диапазон $38-42 за баррель Brent можно назвать справедливым. В текущие котировки заложена вероятность перехода рынка к состоянию дефицита в III квартале на фоне постепенного восстановления спроса, стабильной добычи ОПЕК+ и стагнирующего производства сланцевой нефти в США, указывает эксперт компании Игорь Галактионов. При отклонении фактической ситуации от ожидаемой возможно смещение ценового коридора в ту или иную сторону, отмечает он.

Угроза повторной волны COVID-19 в настоящий момент является одним из ключевых рисков для нефтяных цен, способных нанести новый удар по спросу, обращает внимание И. Галактионов. В целом спрос на бензин и дизельное топливо в июне показал существенное восстановление, что отметили многие участники рынка. Менее уверенная динамика наблюдается в потреблении авиационного топлива. Число ежедневных рейсов по всему миру в среду выросло до 52 000 по сравнению с минимумом 24 000, зафиксированным 12 апреля. И все же этот показатель до сих пор почти в два раза ниже 100 000 ежедневных рейсов в феврале.

На стороне предложения ситуация остается стабильной, отмечает специалист "БКС Брокер". ОПЕК+ дисциплинировано исполняет сделку по сокращению 9,7 млн б/с, которая в начале месяца была продлена до конца июля. После этого объем сокращений будет снижен до 7,7 млн б/с. Добыча сланцевой нефти в США по мере восстановления цен слегка оживилась, однако о переходе к росту до 2021 г. речи не идет. В пятницу вечером Baker Hughes представит очередные еженедельные данные по буровой активности в США, которые являются опережающим показателем добычи. Число активных буровых установок снижается несколько недель подряд и достигает минимумов с июня 2009 г.