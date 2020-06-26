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Главная / Мнения аналитиков / Приток капитала в акции и бонды EM иссяк на фоне неопределенных перспектив восстановления мировой экономики - "БКС Глобал Маркетс"
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26 июня 2020 года 10:15
Приток капитала в акции и бонды EM иссяк на фоне неопределенных перспектив восстановления мировой экономики - "БКС Глобал Маркетс"
Чистый приток капитала в акции и облигации развивающихся рынков (EM) иссяк на фоне неопределенных перспектив восстановления мировой экономики, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. "Потоки в акциях и облигациях иссякли - оптимизм в начале июня по поводу восстановления экономик столкнулся с продолжающимся ростом числа заражений COVID-19 в мире, что поставило под вопрос перспективы экономического восстановления в будущем", - пишет стратег. Между тем, совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 18 по 24 июня 2020 года составил $10 млн против оттока $120 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил порядка $20 млн против оттока $120 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $20 млн по сравнению с оттоком $60 млн на предыдущей неделе. "Оттоки из традиционных фондов, ориентированных на Россию, на прошлой неделе оказались минимальными, тогда как фонды ETF потеряли еще $21 млн. Потоки в фондах акций GEM снова оказались пониженными - чистые притоки в размере $117 млн против $1,2 млрд оттоков на предыдущей неделе. Июнь может стать лучшим месяцем с точки зрения потоков в акциях EM с начала пандемии COVID. Однако потоки демонстрируют нестабильную динамику и могут быстро менять направление - инвесторы все еще недостаточно уверены в рыночных перспективах", - говорится в обзоре. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $30 млн против оттока $3 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован приток $20 млн по сравнению с притоком $10 млн неделю назад. "Фонды облигаций GEM потеряли $188 млн, что стало второй неделей минимальных оттоков после оптимистичного начала июня. Интерес к российским фондам повысился, по всей видимости, на фоне понижения ставки ЦБ на 100 базисных пунктов в сочетании с довольно мягким сигналом на будущее. Однако на уровне EM мы не увидели новых денег в свете высокой неопределенности по поводу перспектив восстановления экономик EM. Индексы PMI за июнь, которые должны быть опубликованы примерно через неделю, могут дать больше понимания в отношении уровней текущей экономической активности", - отмечает Смольянинов.
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