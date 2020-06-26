Утренние прогнозы: рынок акций начнет торговую сессию пятницы с подъема

По мнению аналитиков, рост американского рынка акций и нейтральные фьючерсы с утра в пятницу придадут силы российским "быкам" в начале торгов пятницы, однако в дальнейшем фондовые индексы перейдут к консолидации около уровня открытия. Выход индексов Мосбиржи и РТС из краткосрочных диапазонов по итогам недели не ожидается.

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в четверг остались в минусе, но отвоевали ряд утерянных в течение сессии позиций. Краткосрочная техническая картина на биржах остается нейтральной до закрепления по итогам дня за пределами границ июньских диапазонов 2700-2850 и 1200-1315 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2720-2790 пунктов. Утром российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, выйдут в плюс и отыграют наблюдавшееся накануне в США повышение. Поддержку нефтегазовому сектору окажет и восстановление цен на "черное золото". Ситуация с коронавирусом, однако, будет ограничивать покупателей и провоцировать волатильность по ходу сессии. Выхода индексов Мосбиржи и РТС из краткосрочных диапазонов по итогам недели не ожидается".

Промсвязьбанк: "По итогам четверга индекс Мосбиржи потерял 1,1%. В пятницу некоторое улучшение внешней конъюнктуры и рост нефтяных котировок могут позволить Индексу Мосбиржи сохранить умеренно-позитивный настрой и удержаться в середине диапазона 2750-2800 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рост американского рынка акций и нейтральные фьючерсы с утра в пятницу придадут силы российским "быкам", поэтому можно ждать роста в районе процента на открытии фондовых торгов, сообщается в комментарии компании. Однако в целом по российскому рынку картина не меняется: индекс Мосбиржи продолжает оставаться в боковом канале с границами 2700-2810 пунктов. Не видим мы пока поводов для выхода рублевого индикатора рынка из данного диапазона и в пятницу. Если внешний фон не продолжит улучшаться, под вечер вполне возможно сокращение "лонгов" по акциям в преддверии выходных".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,3-1,0%, в диапазоне 2770-2790 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2820 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи заметно сдвинется вверх, отыгрывая вечернее улучшение настроений на внешних рынках, получившее продолжение и утром. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации около уровня открытия".