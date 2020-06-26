Индекс Мосбиржи двинется вверх - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в пятницу утром заметно сдвинется вверх, отыгрывая улучшение настроений на внешних рынках, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,3-1,0%, в диапазоне 2770-2790 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2820 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи заметно сдвинется вверх, отыгрывая вечернее улучшение настроений на внешних рынках, получившее продолжение и утром. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации около уровня открытия", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине пятницы станет динамика нефтяных фьючерсов. Среди ряда иностранных статистических показателей, по мнению В. Манжоса, стоит обратить внимание на публикацию финального июньского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 мск).