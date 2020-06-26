Рубль по отношению к доллару может укрепиться еще на 30-40 копеек - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что в пятницу рубль по отношению к доллару может укрепиться еще на 30-40 копеек, но поводов для дальнейшего роста у российской валюты нет. Впереди есть очень сильная поддержка на уровне чуть выше 68 рублей за доллар, и при приближении к ней "шорты" по паре будут фиксироваться, указывает он в комментарии компании. Под вечер пятницы, по мнению А. Антонова, сокращение позиций по рублю также будет логичным.