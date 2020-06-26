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26 июня 2020 года 09:38

Brent - $41,64 за баррель

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу повышается. Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг после волатильной сессии.

Индикаторы перешли к уверенному росту в последний час торгов на ожиданиях публикации Федеральной резервной системой (ФРС) США результатов стресс-тестов крупнейших банков, отмечает CNBC.

Ранее в ходе торгов фондовые индексы колебались между снижением и ростом на новостях о распространении коронавируса в США. В Соединенных Штатах в среду выявили рекордно высокое число новых заражений коронавирусом - более 45 тыс., сообщил в четверг телеканал CNBC.

В четверг во Флориде было зарегистрировано чуть более 5 тыс. новых случаев по сравнению с рекордными 5,5 тыс. днем ранее. В Аризоне число выявленных случаев за день подскочило на 5,1% по сравнению со средними за последние семь дней темпами роста показателя в 2,3%.

Тем временем губернатор Техаса Грэг Эбботт объявил о приостановке планов по снятию карантинных мер из-за скачка количества заболевших и госпитализированных.

Накануне губернаторы штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут объявили, что прибывающие к ним из штатов - "горячих точек" граждане США должны будут теперь отправиться на двухнедельный карантин.

Экономика США в первом квартале упала на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП снизился на 1,1%. Окончательные результаты за прошедший квартал совпали с ранее объявленными данными, эксперты также не ожидали пересмотра.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 20 июня, уменьшилось на 60 тыс. и составило 1,48 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил в эфире Fox Business Network, что скачок новых случаев заражения в некоторых штатах может привести к частичному восстановлению ограничительных мер.

"В "горячих точках" наблюдаются скачки. В этом нет никакого сомнения. И отдельные места и магазины будут закрываться", - сказал он, подчеркнув, что у властей есть возможности действовать "более оперативно, чем два-три месяца назад".

Кадлоу также отметил позитивную динамику в некоторых штатах, включая Иллинойс, Колорадо, Мичиган, а также в округе Колумбия. Помимо этого, он заявил, что все еще ожидает V-образного восстановления экономики США.

Пять американских регуляторов, включая ФРС, в четверг смягчили "правило Волкера" в части регулирования инвестиционной деятельности банков. Котировки крупнейших американских банков уверенно выросли на сообщениях о смягчении регулирования, а также на ожидании результатов стресс-тестов. Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подорожали на 3,4%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 4,8%. Стоимость бумаг Citigroup Inc. (SPB: C) выросла на 3,7%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 3,8%.

Бумаги Hertz Global Holdings Inc. прибавили в цене около 5% после скачка почти на 30% накануне. Как считает аналитик Jefferies Хамза Мазари, дилеры CarMax Inc. (SPB: KMX) и AutoNation (SPB: AN) Inc. могут быть заинтересованы в приобретении подержанных автомобилей Hertz, которая в конце мая подала иск о начале процедуры банкротства.

Стоимость сети универмагов Macy's Inc. (SPB: M) снизилась на 4%. Компания сообщила в четверг о планах по сокращению 3,9 тыс. позиций из-за влияния вспышки коронавируса.

Капитализация Walt Disney Co. (SPB: DIS) уменьшилась на 0,7%. Компания отложила открытие Disneyland Resort и Disney California Adventure в Калифорнии, ранее запланированное на 17 июля. Это решение связано с тем, что власти штата опубликуют рекомендации по открытию парков не ранее 4 июля.

Boeing Co. (SPB: BA) потеряла в цене 1%, после того как аналитики Berenberg ухудшили рекомендации для акций компании до "продавать" с "держать".

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 299,66 пункта (1,18%) - до 25745,60 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 33,43 пункта (1,1%) и составил 3083,76 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 107,84 пункта (1,09%) - до 10017 пунктов.

Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу повышается, в том числе благодаря позитивной динамике американских фондовых индексов по итогам предыдущих торгов.

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил о готовности наращивать стимулирующие меры на фоне риска возникновения второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он также отметил, что по мере смягчения негативного влияния вируса экономика страны будет постепенно восстанавливаться, что позволит ЦБ вернуться к своей цели по достижению 2%-ного уровня инфляции, сообщает Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:13 МСК поднялся на 1,3%.

Котировки бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group растут на 3,6%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,2%, автомобильной Toyota Motor - на 1,2%.

Между тем акции производителя электроники Sony дешевеют на 0,6%.

Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздничными днями.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:23 МСК снизился на 0,6%.

В том числе падает рыночная стоимость телекоммуникационных компаний China Unicom (-2,7%) и China Mobile (-2,2%), нефтяной PetroChina (-1,5%), а также оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-1,6%).

Котировки бумаг интернет-гигантов Tencent Holdings и Alibaba Group Holding опускаются на 0,9% и 2,4% соответственно.

Между тем лидерами роста являются акции производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group (+6%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+4,9%), Bank of China (+0,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК увеличился на 1,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 2,9%, автопроизводителя Kia Motor - на 1,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:25 МСК поднялся на 1,5% вслед за ростом финансового сектора и нефтепроизводителей.

Котировки акций всех четырех крупнейших банков страны увеличиваются: Commonwealth Bank of Australia - на 2,3%, Westpac Banking - на 3,2%, National Australia Bank - на 2,7%, Australia & New Zealand Banking Group - на 3,1%.

Капитализация нефтяной компании Santos выросла на 0,7%, Beach Energy - на 1,5% и Woodside Petroleum - на 2,2%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 2,7% и 1,9% соответственно.

Американская инвестфирма Bain Capital сообщила о том, что согласовала условия покупки второй по величине австралийской авиакомпании Virgin Australia. Сумма сделки не раскрывается.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются после роста накануне на американских статданных.

Однако по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать снижение на фоне роста запасов в США и продолжающегося распространения коронавируса в мире, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:07 МСК в пятницу составляет $41,64 за баррель, что на $0,59 (1,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,74 (1,8%).

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на $0,49 (1,27%) - до $39,21 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,71 (1,9%).

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказали данные о росте заказов на товары длительного пользования в США. Объем заказов в мае вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,9%, сообщает Trading Economics.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 20 июня, уменьшилось на 60 тыс. и составило 1,48 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Обеспокоенность инвесторов продолжают вызывать новости о ситуации с распространением коронавируса в США. Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил в эфире Fox Business Network, что скачок новых случаев заболевания в некоторых штатах может привести лишь к частичному восстановлению ограничительных мер.

"В "горячих точках" наблюдаются скачки. В этом нет никакого сомнения. И отдельные места и магазины будут закрываться", - сказал он, подчеркнув, что у властей есть возможности действовать "более оперативно, чем два-три месяца назад".

Кадлоу также отметил позитивную динамику в некоторых штатах, включая Иллинойс, Колорадо, Мичиган, а также в округе Колумбия. Помимо этого, он заявил, что все еще ожидает V-образного восстановления экономики США.

"Заметный скачок заказов на товары длительного пользования и заверения экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, согласно которым США не собираются закрывать экономику, дали толчок (нефтяным ценам - ИФ)", - отмечает главный рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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