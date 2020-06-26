Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 26 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг после волатильной сессии. Индикаторы перешли к уверенному росту в последний час торгов на ожиданиях публикации Федеральной резервной системой (ФРС) США результатов стресс-тестов крупнейших банков, отмечает CNBC. Ранее в ходе торгов фондовые индексы колебались между снижением и ростом на новостях о распространении коронавируса в США. В Соединенных Штатах в среду выявили рекордно высокое число новых заражений коронавирусом - более 45 тыс., сообщил в четверг телеканал CNBC.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил в эфире Fox Business Network, что скачок новых случаев заражения в некоторых штатах может привести к частичному восстановлению ограничительных мер. "В "горячих точках" наблюдаются скачки. В этом нет никакого сомнения. И отдельные места, и магазины будут закрываться", - сказал он, подчеркнув, что у властей есть возможности действовать "более оперативно, чем два-три месяца назад". Губернатор Техаса Грэг Эбботт 25 июня объявил о приостановке планов по снятию карантинных мер из-за скачка количества заболевших и госпитализированных. Днем ранее губернаторы штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут объявили, что прибывающие к ним из штатов - "горячих точек" граждане США должны будут теперь отправиться на двухнедельный карантин.

Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу повышаются, в том числе благодаря позитивной динамике американских фондовых индексов. Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил о готовности наращивать стимулирующие меры на фоне риска возникновения второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,1%. Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздничными днями. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:23 МСК снизился на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК увеличился на 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:25 МСК поднялся на 1,5% вслед за ростом финансового сектора и нефтепроизводителей.

В свою очередь цены на нефть в пятницу утром повышаются после роста накануне на американских статданных. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $41,41 за баррель, что на 0,88% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,8%. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени повысились в цене на 0,77% - до $39,02 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,9%.

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказали данные о росте заказов на товары длительного пользования в США. Объем заказов в мае вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,9%, сообщает Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 10,776 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,332 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 июня вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за два дня (24-25 июня) 0,07%, поднявшись до 696,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Автодор-002Р-05" (+1,05%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1%) и "РЖД-001P-16R" (+0,9%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-09" (-1,26%), "РЖД-001P-13R" (-0,42%) и "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) полностью разместил облигации серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 2 года. Сбор заявок на бонды прошел 19 июня, ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,85% годовых. Купоны полугодовые.

"Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, г.Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,77% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат 17-20 купонов гасится по 25% от номинала. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 23 июня. Техразмещение запланировано на 30 июня. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 24 ноября 2017 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р на 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) установило ставку 1-го купона коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 500 млн рублей на уровне 14,5% годовых. Ставка 2-18-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. Срок обращения бумаг - 2 года. Компания планирует начать размещение выпуска 30 июня. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем станет ООО "Инвестиционная компания "Стрим" и его клиенты. Выпуск будет размещен в рамках программы коммерческих облигаций компании серии 001PC объемом до 10 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут быть размещены на срок до 5 лет. Сама программа - бессрочная.

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) 26 июня проведет сбор заявок на 15-летние облигации с офертой через 3 года серии 001P-12. Ориентир ставки 1-го купона - 5,70-5,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 5,78-5,94% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 30 июня. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в конце мая. "Икс 5 Финанс" разместило 15-летние облигации серии 001P-11 на 10 млрд рублей по ставке 5,75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года на уровне 5,83% годовых.

ООО "СФО "Социального развития"" 26 июня проведет сбор заявок на выпуски облигаций класса "А" объемом 3 млрд 216,086 млн рублей и класса "Б" объемом 1 млрд 798,530 млн рублей. Ставка 1-го купона облигаций класса "А" установлена на уровне 10,21% годовых, класса "Б" - 16,31% годовых. Дата погашения бондов - 8 января 2027 года. ЦБ РФ в начале июня зарегистрировал облигации класса "А" объемом 3 млрд 216,086 млн рублей, класса "Б" объемом 1 млрд 798,530 млн рублей и класса "М" объемом 560 млн рублей. Бумаги классов "А" и "Б" будут размещены по открытой подписке, класса "М" - по закрытой.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) 29 июня начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-05 объемом 700 млн рублей. Срок обращения облигаций - 3 года. Облигации размещаются по закрытой подписке, потенциальными приобретателями бондов являются УК "Открытие", "Открытие брокер" и их клиенты. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 1,05% годовых, купоны годовые. Так же по бондам будет выплачиваться допдоход. Национальный расчетный депозитарий (НРД) 30 августа 2016 года зарегистрировал программу коммерческих облигаций банка серии 001РC объемом до 100 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 10 лет. Программа бессрочная.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" 30 июня планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-07 объемом 700 млн рублей со сроком обращения 16 месяцев. Индикативная ставка 1-го купона - 12% годовых. Ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,53%. Техразмещение запланировано на 2 июля.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) утвердило ставку 17-го купона облигаций 32-й серии в размере 5,1% годовых. Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей были размещены в июле 2012 года. Ставка 1-го купона была определена по итогам book building в размере 8,95% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-20-го купонов зависят от индекса потребительских цен. Выпуск размещен на 20 лет, по бумагам предусмотрена 10-летняя оферта. По займу предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 12-13-го купонов биржевых облигаций серии БО-38 в размере 6,5% годовых. "ТрансФин-М" 20 января 2015 года разместил облигации номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 56% выпуска на сумму 1,4 млрд рублей. Ставка текущего купона - 10% годовых. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. По выпуску 14 июля предстоит оферта.