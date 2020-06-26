Диапазон 2700-2810 пунктов по индексу Мосбиржи сохраняет актуальность - "Алор Брокер"

Рост американского рынка акций и нейтральные фьючерсы с утра в пятницу придадут силы российским "быкам", поэтому, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, можно ждать роста в районе процента на открытии фондовых торгов, сообщается в комментарии компании.

"Однако в целом по российскому рынку картина не меняется: индекс Мосбиржи продолжает оставаться в боковом канале с границами 2700-2810 пунктов. Не видим мы пока поводов для выхода рублевого индикатора рынка из данного диапазона и в пятницу. Если внешний фон не продолжит улучшаться, под вечер вполне возможно сокращение "лонгов" по акциям в преддверии выходных", - пишет А. Антонов.