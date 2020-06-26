Нет поводов для направленного движения в рубле в начале торгов пятницы - Промсвязьбанк

Специалисты Промсвязьбанка считают, что в пятницу перед открытием российского рынка для рубля сложился нейтральный внешний фон. Так, рынок энергоносителей перешел в консолидацию, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 41,5 доллара за баррель. Плюс к этому валюты развивающихся стран не демонстрируют выраженного направленного движения. Из внутренних факторов поддержку рублю продолжат оказывать высокие объемы продаж валюты по бюджетному правилу, однако этого может не хватить для восстановления рублем своих позиций, говорится в комментарии банка.

"Учитывая это, в начале сессии ожидаем умеренных попыток российской валюты подрасти, однако маловероятно, что без дополнительных поводов пара доллар/рубль сможет в первые часы торгов существенно отойти от отметки 69 рублей. При этом в ходе сессии сохраняются риски ослабления рубля, связанные с ухудшением ситуации на рынке энергоносителей и снижением спроса на риск на фоне активизации коронавиурса в США и Европе. В случае их реализации американская валюта может попытаться протестировать верхнюю границу диапазона 67,5-70 рублей", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.