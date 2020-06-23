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23 июня 2020 года 19:40

Рынок акций РФ поднялся вплотную к 2800п по индексу МосБиржи, лидировали ГМК и Яндекс

Москва. 23 июня. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent подскочила $43,6 за баррель), подогретыми статистикой из Европы, свидетельствующей о восстановлении экономики, несмотря на сохраняющееся распространение пандемии COVID-19; лидерами роста выступили акции "Норникеля", а также обновившие максимумы бумаги "Яндекса" на новостях о планах снизить налоги для IT-компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2791,97 пункта (+1%), индекс РТС - 1281,18 пункта (+1,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,6%.

Доллар просел до 68,65 рубля (-0,37 рубля).

Подорожали рублевые акции "Норникеля" (+3,6%), "Яндекса" (+2,7%, до 3331,2 рубля; максимум дня и новый пик - 3444,8 рубля), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5% и +1,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%, Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%).

Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах снизить ставку на прибыль для ИТ-отрасли с 20% до 3%. Помимо этого, президент РФ считает, что ставка страховых взносов также должна быть уменьшена с 14% до 7,6%. Необходимо, чтобы эти меры действовали бессрочно, сообщил он в своем видеообращении.

Также Путин предложил повысить с 2021 года ставку НДФЛ для россиян с доходом свыше 5 млн руб. в год до 15%.

Акционеры "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%) на годовом собрании 23 июня в заочной форме утвердили выплату финальных дивидендов за 2019 год в размере 350 рублей на одну акцию, сообщила компания. Датой на право получения дивидендов установлено 10 июля 2020 года.

ИК "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ. По итогам переоценки рейтинг GDR и акций "Магнита" был повышен с "нейтрально" до "выше рынка", для GDR "О'Кей" рейтинг был понижен с "выше рынка" до "нейтрально". Для GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) Group был подтвержден рейтинг "выше рынка", а для GDR "Ленты" - "нейтрально".

Подросли "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,4%), хотя днем бумаги локально снижались на фоне известий, что совет директоров компании пока не принял решения по дивидендам за 2019 год, поскольку ожидает директивы правительства РФ.

Подешевели во вторник акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%, ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Константина Карпова, утром на рынках наблюдалась коррекция рынков вниз из-за "неверно понятого" заявления советника Трампа Питера Наварро о разрыве торговой сделки между США и КНР. Но далее ситуация разъяснилась в благополучную сторону, и рынки продолжили рост, который стартовал накануне. Поддержку оказывают мягкая монетарная политика мировых ЦБ, правительственные меры поддержки в Европе, а также план Трампа по инвестициям в инфраструктуру порядка $1 трлн, который уже скоро может начать выполняться.

Нефть дорожает на фоне статистики и заявлений стран ОПЕК+, которые ранее не до конца выполняли сделку по сокращению добычи, о более строгом контроле за ее исполнением. Однако реакция нефтяных акций довольно сдержанная - возможно, инвесторы все же чувствуют будущую слабость углеводородного рынка на фоне второй волны пандемии.

Индекс МосБиржи, восстановился к долгосрочной трендовой линии сопротивления вблизи 2800 пунктов, откуда не исключена коррекция. Движение вверх неуверенное из-за наличия противоборствующих факторов в виде второй волны коронавируса и потенциальной эскалации торговой напряженности США как с Китаем, так и с Европой. Для преодоления уровня 2800 пунктов могут потребоваться новые сильные драйверы, считает Карпов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, сильная статистика по еврозоне и подтверждение со стороны США приверженности торговой сделке с Китаем позволили российскому рынку акций взять курс на рост. Нефть Brent поднималась вплотную к $44 за баррель, придав уверенности рублю. В бумагах "Транснефти" отмечалась локальная просадка по причине того, что совет директоров не стал рекомендовать дивиденды из-за отсутствия директивы правительства. Акционеры "М.Видео" (MOEX: MVID) (-0,8%) отказались от финальных дивидендов за 2019 год. Активность на рынке в целом была заметно ниже, чем накануне.

Предварительные индексы деловой активности в Европе за июнь показывают улучшение почти во всех отслеживаемых статистикой странах. Это улучшает ожидания по нефти и по рублю. Так, например, сводный индикатор деловой активности еврозоны поднялся до 47,5 пункта при ожиданиях 42,4 пункта. Конечно, индикатор все еще указывает на спад (ниже пограничного уровня 50 пунктов), но значительное улучшение позволяет рассчитывать на позитивную динамику в будущем. Наиболее заметное улучшение зафиксировано во Франции, где сводный PMI поднялся до 51,3 пункта при ожиданиях 46,3 пункта.

Нефть реагировала на статистику по деловой активности, а также на сохранение торговой сделки США и КНР. Bank of America повысил среднюю цену нефти в текущем году до $43,7 с прежних $37,0 за баррель. Рост на рынке нефти продолжается четвертую сессию подряд. Вечером выйдет отчет API, который может показать снижение запасов в США, отмечает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также отмечает, что важным фактором поддержки спроса на рисковые активы в рамках вторника стала публикация предварительных индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в ведущих экономиках, которые оказались лучше ожиданий. Это подогрело ожидания более быстрых темпов восстановления мировой экономики и способствовало покупкам на рынке акций. В результате индекс МосБиржи смог упрочить позиции и вплотную подойти к уровню 2800 пунктов. Для оживления восходящего тренда рынку необходимо переписывать локальные максимумы, то есть, подниматься выше уровня 2850 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением.

Поддержку рублю оказали динамика цен на нефть и укрепление валют развивающихся стран. Плюс к этому покупкам в национальной валюте способствовали внутренние факторы в виде высоких объемов продажи валюты по бюджетному правилу и приближения пика налоговых выплат. На таком фоне доллар отступил в нижнюю половину диапазона 67,5-70 руб./$1. При этом до конца недели американская валюта продолжит двигаться в рамках данного коридора с попытками восстановления в конце недели на фоне потери рублем поддержки со стороны налогового периода, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, статистика вторника показала скачок продаж новых домов в США в мае на 16,6% (ожидалось +2,9%) и больший, чем прогнозировалось, рост предварительных индексов деловой активности в секторе услуг и промышленности за июнь, хотя показатели остались ниже ключевой отметки 50 пунктов. Поступающие данные в целом поддержали веру инвесторов в лучшее.

Нефть Brent поднималась к $44 за баррель, обновив максимум с марта на фоне оптимизма в отношении восстановления мировой экономики и сохранения ограниченного предложения нефти. В среду влиять на динамику рынка будут данные Американского института нефти и Минэнерго США по запасам. Отчеты, по средним прогнозам, покажут замедление темпов роста запасов "черного золота" на прошлой неделе с 1,21 млн до 367 тыс. баррелей - умеренно позитивный сигнал.

Индексы МосБиржи и РТС во вторник стремились к психологически важным отметкам 2800 и 1300 пунктов. Их преодоление увеличило бы шансы тестирования июньских пиков (2835 и 1306 пунктов), а последнее подтвердило бы актуальность среднесрочного восходящего тренда. Индикаторы при этом обладают потенциалами роста до входа в зону перекупленности, что может придать "быкам" дополнительной уверенности. В среду биржи РФ будут закрыты на выходной, а торги на мировых площадках обещают быть спокойными. Основное внимание направлено на нефтяные котировки, которые обновляют многонедельные максимумы и оказывают дополнительную поддержку российским акциям и рублю. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2740-2830 пунктов, считает Кожухова.

Во вторник преобладал рост индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 1,2-2,1%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 1% и поднялся к 3150 пунктам).

В США продажи новостроек в мае выросли на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, тогда как аналитики в среднем ожидали роста показателя до 640 тыс., сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены продолжили рост после локальной коррекции; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,8 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $43,41 за баррель (+0,8% и +2,1% в понедельник), августовская цена WTI - $41,14 за баррель (+0,7% и +2,3% в понедельник).

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали в том числе признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+17,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+8,3%), ГДР TCS (+4,7%), акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,2%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+2,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,9%).

Подешевели "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-5,9%), бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,1%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,355 млрд рублей (из них 10,441 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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