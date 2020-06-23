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23 июня 2020 года 19:38

Рубль вечером умеренно подрастает к доллару и евро благодаря спросу на риск и нефти

Москва. 23 июня. Доллар и евро продолжают умеренно снижаться на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу на рисковые активы и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 68,66 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 35,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,75 руб./EUR1, подешевев на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,16 копейки - до 72,75 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дорожает к доллару и евро на вечерних торгах благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и росту цен на нефть. В течение дня укреплению нацвалюты способствовали спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к выплатам основных налогов июня и спрос на ОФЗ, в том числе, со стороны нерезидентов в ходе традиционных аукционов Минфина РФ.

Министерство финансов России провело во вторник аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26232 и ОФЗ-ПД серии 26233. На первом аукционе всего было продано ОФЗ 26232 с погашением 6 октября 2027 года на общую сумму 29 млрд 538 млн рублей при спросе 41 млрд 894 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 104,3405%, что соответствует доходности 5,34% годовых

Кроме того, Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года на общую сумму 9 млрд 53 млн рублей при спросе 13 млрд 970 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 102,2812% от номинала, что соответствует доходности 5,96% годовых.

В свою очередь, позитивные настроения на мировых рынках и валютных площадках emerging markets были обусловлены заявлением президента США Дональд Трамп, в котором он опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. "Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в своем Twitter.

Ранее торговый советник Белого дома Питер Наварро в эфире Fox News сообщил, что президент Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

"Она прекращена. Они (представители КНР - ИФ) приехали сюда 15 января, чтобы подписать эту торговую сделку - и это было через целых два месяца после того, как они узнали, что вирус распространяется", - сказал он. "Я думаю, что все здесь внутри и за пределами этой страны теперь понимают, что Китай лгал, а американцы погибли", - отметил Наварро.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, и вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Эта пандемия все еще расширяется. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - сказал он, выступая на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ.

Так, в США наблюдается увеличение ежедневного прироста новых случаев заражения коронавирусом. С пятницы по воскресенье количество выявленных случаев в стране ежедневно составляло более 30 тыс. - максимум с 1 мая, пишет CNBC со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. В то же время телеканал отмечает, что это может быть связано с увеличением количества проводимых тестов.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в понедельник заявил, что заболевание распространяется в штате "неприемлемыми темпами".

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу в эфире CNBC опроверг начало второй волны эпидемии, а также заявил, что конгрессмены, "скорее всего, разработают новый пакет стимулирующих мер к концу следующего месяца".

Цены на нефть эталонных марок растут вечером во вторник. Оптимизм инвесторов связан с заявлением президента США Дональда Трампа о сохранении торговой сделки с Китаем, пишет Bloomberg.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник выросла на 0,49% - до $43,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене на 0,42% - до $40,9 за баррель. Нефть WTI не торговалась на этом уровне с 6 марта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, несколько последних торговых сессий российские фондовый и валютный рынок торгуются с минимальной волатильностью в условиях отсутствия в начале лета большого числа значимых мировых новостей. "В преддверии начала летних отпусков Банк России резко снизил ключевую ставку - на 1%, до 4,5%, и изменил риторику с агрессивной на нейтральную. Предполагаем, что до конца лета каких-то значимых действий по изменению ставки не планируется. При этом очевидно, что экономика не поспевает за изменением ставки, хотя в долгосрочной перспективе ее снижение должно оказать позитивное воздействие. А вот банковская система, наверняка, отреагирует уменьшением ставок по депозитам, но при этом ставки по кредитам вряд ли снизятся. На фоне открытия экономик после карантина и увеличения спроса на нефть соответственно котировки нефти находятся на локальных максимумах в $43 за баррель. На таких новостях рубль слегка укрепился и торгуется вокруг 69 рублей за доллар или, что важнее для бюджета, в районе 3000 (1500 в марте) рублей за баррель. Учитывая нейтральную риторику ЦБ, фактор дальнейшего возможного снижения ставки уже не будет оказывать основного влияния на курс рубля, и основными факторами станут нефть и геополитическая обстановка", - подчеркнул Хомяков.

"Рубль укреплял свои позиции, пользуясь дорожающей нефтью и общей слабостью доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3015 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,68% на день, 4,75% на неделю и 4,87% на месяц. Предварительные индексы деловой активности в июне показывают улучшение почти во всех отслеживаемых статистикой странах. Это улучшает ожидания по нефти, а с ней и по рублю. Схожее укрепление также показывали новозеландский и австралийский доллары. Дополнительными факторами поддержки рубля на текущей неделе стали размещения ОФЗ и налоговые платежи, пик которых приходится на четверг. Соответственно, без сильного внешнего негатива рубль способен укрепиться до 68,0-68,5 за доллар", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на среду и четверг на 59,59 копейки, до 68,8376 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,53 копейки, до 77,6832 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 64,37 копейки по отношению к понедельнику и составил 68,77 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 58,36 копейки и составил 68,7571 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 685,384 млн, из которых $755,979 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 929,405 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 20,54 копейки, до 77,6515 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 9,82 копейки и составил 77,7537 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR589,649 млн, из которых EUR146,112 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR443,537 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ 19 июня продал валюту на 10,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. 18 и 17 июня ЦБ РФ продал валюту по 10,2 млрд рублей в день. 16 июня объем продажи валюты составил 10,1 млрд рублей, 15 июня - 10,3 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 50,9 млрд рублей.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 4,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 8 б.п. - до 4,75% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 7 б.п. - до 4,87% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 6 б.п. - до 4,94% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. - до 4,97% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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