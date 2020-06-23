Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 23 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после публикации индексов PMI в еврозоне и США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию понедельника на 3 базисных пункта и составила 115,79% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 0,4 базисного пункта, составив 102,516% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,19% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 пункт и составил 169 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 92 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 144,13% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта - до 3,175% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 98 базисных пунктов, поднявшись до 139,02% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 3,14% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 13 базисных пунктов - до 114,82% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,08% годовых), евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 12 базисных пунктов, до 111,26% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 1,30% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 118 базисных пунктов, подорожав до 136,18% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта - до 3,23% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 15 базисных пунктов, до 112,9% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 2,245% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации демонстрируют позитивную ценовую динамику, что привело, в частности, к снижению доходности десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году на 3 базисных пункта, до 2,44% годовых. Оптимизм глобальных инвесторов в отношении облигаций развивающихся стран, в том числе и России, вырос на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики, в частности индексов PMI, продемонстрировавших рост деловой активности в июне по сравнению с маем. Это поддержало как рост мировых цен на нефть, так и спрос на облигации emerging markets. Кроме того, участники рынка позитивно восприняли сообщения о том, что США и Китай будут придерживаться ранее достигнутого торгового соглашения и не собираются из него выходить", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Сводный PMI 19 стран еврозоны в июне 2020 года вырос до четырехмесячного максимума на уровне 47,5 пункта по сравнению с 31,9 пункта месяцем ранее. Хотя показатель остается ниже отметки в 50 пунктов, которая отражает снижение активности, он превзошел ожидания аналитиков, которые в среднем прогнозировали его повышение до 42,4 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Показатель активности в сфере услуг еврозоны, согласно предварительным оценкам, в этом месяце повысился до 47,3 пункта с 30,5 пункта в мае. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны вырос до 46,9 пункта с 39,4 пункта. Оба показателя также достигли четырехмесячных максимумов и оказались выше прогнозов рынка.

Значение сводного индекса PMI в Германии в июне увеличилось до 45,8 пункта с 32,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Аналитики ожидали менее значительного роста показателя - до 44,2 пункта. Во Франции сводный PMI вырос до 51,3 пункта с 32,1 пункта. Значение показателя также оказалось выше прогноза аналитиков на уровне 46,3 пункта. При этом индекс превысил отметку в 50 пунктов впервые за последние четыре месяца.

Снижение деловой активности в США в июне стало минимальным за последние четыре месяца. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) США в июне вырос до 46,8 пункта с 37 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit (SPB: INFO). Промышленный PMI в прошлом месяце поднялся до 49,6 пункта по сравнению с 39,8 пункта в мае и превысил ожидания аналитиков в 48 пунктов, пишет Trading Economics. PMI в сфере услуг вырос до 46,7 пунктов с 37,5 пунктов в мае, в то время как эксперты ожидали увеличения показателя до 46,5 пункта.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро в эфире телеканала Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории. Однако позднее Наварро сказал, что его слова были вырваны из контекста. В свою очередь президент Трамп также опроверг информацию о расторжении американо-китайского торгового соглашения. "Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в своем "Твиттере".