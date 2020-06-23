"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций и ADR Газпрома до "держать" в связи с ростом котировок

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"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет $3 за штуку, депозитарных расписок - $6 за штуку.

Как отмечают эксперты, бумаги "Газпрома" выросли на 28% за последние три месяца и практически достигли прогнозного уровня. "Мы скорректировали модель оценки "Газпрома" с учетом обновленных макроэкономических прогнозов, операционных и финансовых результатов компании, а также понижения показателя WACC (средневзвешенная стоимость капитала) до 7,4% на фоне снижения стоимости долга, что привело к незначительному повышению прогнозной цены бумаг "Газпрома"", - говорится в обзоре инвестбанка.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром (для акций) - 3 (текущая цена - 2,8), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром - 6 (текущая цена - 5,52), рекомендация - держать.