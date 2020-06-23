Размещения ОФЗ и налоговые платежи станут дополнительными факторами поддержки рубля на текущей неделе - "Открытие Брокер"

Размещения ОФЗ и налоговые платежи станут дополнительными факторам поддержки рубля на текущей неделе, отмечается в комментарии "Открытие Брокер".

"Рубль укреплял свои позиции, пользуясь дорожающей нефтью и общей слабостью доллара на глобальном рынке, - указывает ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. - К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3015 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,68% на день, 4,75% на неделю и 4,87% на месяц. Предварительные индексы деловой активности в июне показывают улучшение почти во всех отслеживаемых статистикой странах. Это улучшает ожидания по нефти, а с ней и по рублю. Схожее укрепление также показывали NZD и AUD. Дополнительными факторами поддержки рубля на текущей неделе будут размещения ОФЗ и налоговые платежи, пик которых приходится на четверг".