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23 июня 2020 года 15:56

Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и евро благодаря спросу на риск

Москва. 23 июня. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу на рисковые активы и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат июня.

Курс доллара США составил 69,24 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 62,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,65 руб./EUR1, подешевев на 64,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 61,41 копейки - до 73,02 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 4,55 копейки, до 69,5725 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28,77 копейки, до 78,0047 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря усилению позитивной динамики на рынке нефти. Котировки "черного золота" растут на оптимизме в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Рубль отреагировал небольшой фиксацией прибыли игроками на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 4,50%. Перед заседанием ЦБ неоднократно говорил о том, что такое решение возможно, и рынок расценивал его как наиболее вероятное (при этом некоторые аналитики все же допускали снижение ставки и на 75, и на 50 б.п.).

Нынешний цикл смягчения политики ставки стартовал год назад с отметки 7,75%. Предыдущее снижение, в апреле, ЦБ произвел шагом в 50 пунктов. В последний раз ЦБ снижал ставку на 1 п.п. пять лет назад, в июне 2015 года.

В апреле, снизив ставку на 50 б.п., ЦБ дал мягкий сигнал о дальнейшей направленности ДКП: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении регулятора.

В этот раз, сделав резкий шаг "вниз", ЦБ сохранил "голубиный" сигнал, лишь немного видоизменив его: вместо "допускает возможность" использована формулировка "будет оценивать целесообразность", что звучит чуть менее "обязывающе". "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении.

Это связано с ростом дезинфляционных рисков на фоне сниженной как в России, так и в мире в целом экономической и потребительской активности из-за коронавируса. "Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году", - констатировал ЦБ.

"На июньском заседании ЦБ РФ прогнозируемо снизил ключевую ставку до 4,50% годовых с прежней ступени в 5,50% годовых. Это было нужно для более динамичного восстановления отечественной экономики после пандемии и двухмесячного простоя бизнеса. Изменились и комментарии ЦБ в той части, что касается будущих шагов регулятора: теперь Центробанк будет оценивать целесообразность смягчений, наблюдая за состоянием экономики. Вполне может быть, что время до следующего заседания 24 июля станет показательным для Центробанка: будет понятно, хватает ли финансовой системе поддержки и пользуется ли экономика доступным кредитованием. После этого ЦБ, вероятно, на заседании 18 сентября понизит ставку еще раз, до 4%, и на этом остановится. На первый взгляд создается впечатление, что одним только понижением ставки вряд ли удастся перезапустить экономику. Но, может быть, здесь все сработает в унисон: и выход страны из самоизоляции, и доступные кредиты, и смена модели поведения потребителя", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Мы ожидали снижения ставки на 1 п.п. ЦБ РФ уже не раз намекал на это решение в течение апреля и мая. Сейчас действительно проинфляционные риски минимальны из-за снизившегося потребления и укрепления национальной валюты. Мы считаем, что ставка будет снижена до конца года до 4%. Это вызвано необходимостью стимулирования экономики. Такая практика сейчас практически во всех странах мира. Считаем, что на паре "доллар-рубль" это отразится минимально, но при этом низкие ставки будут препятствовать дальнейшему укреплению рубля. Наш прогноз - 70 рублей за доллар как до конца лета, так и до конца этого года", - отмечает аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу на оптимизме в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу повысилась на 2,48% - до $42,54 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 3,06% - до $40,03 за баррель.

Как сообщалось, Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

Согласно данным комитета, в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть на рынок поступило на 1,26 млн баррелей в сутки больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% - превышение на 0,97 млн баррелей в сутки, а страны не-ОПЕК - на 92%, то есть на 0,29 млн баррелей в сутки.

В ходе последней встречи всех министров ОПЕК+ в начале июня было заявлено, что продолжение сделки обусловлено 100%-ным исполнением обязательств и компенсацией того, что не исполнено.

ЦБ РФ 17 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,1 млрд рублей. 15 июня ЦБ РФ продал валюту на 10,3 млрд рублей.

В предыдущий торговый день, который пришелся на 11 июня, ЦБ РФ продал валюту на 10,2 млрд рублей, 10 июня - также в объеме 10,2 млрд рублей. 9 июня объем продажи валюты составил 10,3 млрд рублей, 8 июня - 10,1 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 40,8 млрд рублей.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем перед решением ЦБ РФ по ставке. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 5,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 5,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 7 б.п. - до 5,12% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 8 б.п. - до 5,13% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 9 б.п. - до 5,14% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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