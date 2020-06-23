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23 июня 2020 года 11:30

Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, индекс МосБиржи превысил 2785 пунктов

Москва. 23 июня. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $43 за баррель), несмотря на сохраняющееся распространение пандемии COVID-19; индексы МосБиржи и РТС превысили отметки 2785 и 1275 пунктов соответственно во главе с бумагами "Магнита".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2786,62 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1276,95 пункта (+1,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,7%.

Доллар просел до 68,72 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали рублевые акции "Магнита" (+2,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,1% и +2,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%).

ИК "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ. По итогам переоценки рейтинг GDR и акций "Магнита" был повышен с "нейтрально" до "выше рынка", для GDR "О'Кей" рейтинг был понижен с "выше рынка" до "нейтрально". Для GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) Group был подтвержден рейтинг "выше рынка", а для GDR "Ленты" - "нейтрально".

Просели "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,5%) на фоне известий, что совет директоров компании пока не принял решения по дивидендам за 2019 год, поскольку ожидает директивы правительства РФ. Также подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на нефтяном рынке главным вопросом остается спрос, а в условиях роста рисков второй волны COVID-19 есть вероятность возвращения ограничительных мер. Во вторник и среду рынок получит очередные отчеты по запасам в США, от содержания которых будет во многом зависеть краткосрочный тренд в нефти. Золото на торгах в Азии немного теряло свои позиции, но интерес к металлу не угасает на фоне масштабных количественных стимулов ведущих центральных банков, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в первой половине сессии инвесторы смогут оценить статистику по деловой активности в Европе за июнь (индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности выйдут в 11:30 МСК). Негативные сюрпризы наверняка спровоцируют коррекционные продажи акций, но в целом ожидаются умеренно благоприятные данные. В США предварительные индексы активности выйдут в 16:45 МСК.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне начались торги акциями на вечерней сессии "Мосбиржи", но прошли они как-то вяло на небольших оборотах. Возможно, это было связано со спокойным внешним фоном. Однако "вечерний" индекс МосБиржи подрос на 0,4%.

Во вторник серьезных драйверов роста не наблюдается. В связи с нерабочим днем в среду можно ожидать сокращения позиций по акциям вечером, если западные индексы не продолжат активный рост. Риски резких распродаж под страхом второй волны коронавируса велики, и реализоваться они могут в любой момент.

Тем не менее, поддержку российскому рынку оказывает нефть - Brent превысила $43 за баррель. Для нефти сейчас время технического выбора: с одной стороны, котировки находятся около верхней границы боковика, с другой - на поддержке линии восходящего тренда. Какой из этих индикаторов окажется сильнее, будет понятно в среду после выхода отчетности Минэнерго США по запасам нефти. Однако движения Brent в район $45 за баррель исключать нельзя. Ближе к этой отметке можно пытаться открывать спекулятивные "шорты" с целью поймать доллар-два.

Золото торгуется в районе сопротивления $1770-1800 за унцию с тенденцией к росту. В ближайшее время котировки могут уйти выше $1800, что ускорит рост. Поэтому среднесрочные "лонги" по акциям "Полюса" и Polymetal выглядят оправданными, несмотря на их среднесрочную перекупленность, считает Антонов.

В США индексы накануне выросли на 0,6-1,1% после волатильной сессии, Nasdaq Composite (+1,1%) достиг рекордного уровня 10056 пунктов на закрытие за счет роста акций технологических компаний. Индекс Nasdaq вырос седьмую сессию подряд, что является самой длительной чередой роста с 26 декабря 2019 года, по данным Dow Jones Market Data.

Инвесторы по-прежнему возлагают надежды на быстрое восстановление экономики США, несмотря на признаки ускорения распространения коронавируса в стране и за ее пределами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в минувшее воскресенье сообщила о более чем 183 тыс. новых случаев заражения COVID-2019 за сутки - это рекордный показатель. Наибольшее число заражений зафиксировано в Бразилии и США.

В Пекине развернута кампания комплексного повсеместного тестирования населения на предмет выявления инфицированных COVID-19, сообщил журналистам заместитель заведующего орготделом пекинского горкома КПК Чжан Цян. Эта мера продиктована новой вспышкой инфекции, которая начала распространяться в городе с 11 июня.

В пятницу в США было выявлено 30 тыс. новых случаев COVID-19 - это максимальное количество подтвержденных заражений за сутки с 1 мая, по данным американского университета Джонса Хопкинса. Власти Аризоны, Флориды, Калифорнии и Невады в пятницу также сообщили об очередном рекордном приросте новых случаев заражения коронавирусом.

Во вторник преобладал рост индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1-2,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, и вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

На нефтяном рынке цены продолжили рост после локальной коррекции; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 22 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,45 за баррель (+0,9% и +2,1% в понедельник), августовская цена WTI - $41,0 за баррель (+0,7% и +2,3% в понедельник).

Локальное давление на Азию и нефть оказали неожиданные заявления торгового советника Белого дома Питера Наварро, который сказал в эфире Fox News, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

Между тем позднее Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. "Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в Twitter.

Несмотря на продолжающийся рост числа заражений коронавирусом, фундаментальные показатели нефтяного рынка, вероятно, по-прежнему будут благоприятными для тех, кто делает ставку на повышение, отмечают эксперты AxiCorp.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали в том числе признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+17,7%), ГДР TCS (+4,5%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,6%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+2,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-3,5%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-1,7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,128 млрд рублей (из них 2,087 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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