Рынок ОФЗ не будет пока закрывать короткие позиции - Росбанк

Рынок ОФЗ не будет спешить закрывать короткие позиции, говорится в обзоре Росбанка.

Минфин в связи с общероссийским выходным перенес первичные размещения со среды на вторник, представив два выпуска ОФЗ для аукционов. Выбор оказался смещен в пользу длинной дюрации - 7-летняя серия 26232 (окт.27) и 15-летний бенчмарк 26233 (июл.35) - что оказалось несколько неожиданным на фоне ухудшения конъюнктуры вторичного рынка, отмечают аналитики Росбанка. В последний раз оба выпуска были предложены на аукционах 3 июня, тогда были размещены 52 млрд руб. и 15 млрд руб. соответственно. Однако во вторник, 23 июня, объемы продажи могут оказаться заметно ниже, полагают специалисты.

"По мере приближения нового квартала на первый план выходит фактор дальнейшего предложения долга Минфином. В этом контексте рынок не будет спешить закрывать короткие позиции, а аукционы могут потребовать дополнительной премии: 2-3 бп (отсечка по доходности 5.35-5.36%) в выпуске 26232 и 3-4 бп (отсечка по доходности: 5.93-5.94%) в выпуске 26233", - отмечают эксперты Росбанка.