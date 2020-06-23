23 июня 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: внешний фон нейтрален
На утро вторника часть аналитиков считают возможным умеренное повышение рынка акций РФ, а часть ждут консолидации вблизи уровней закрытия поедельника.
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Для индекса МосБиржи актуальным значением на вторник остается консолидация в середине диапазона 2700-2800 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием рынка акций во вторник складывается нейтральный и рост индекса Мосбиржи на открытии будет составлять примерно 0,3%, однако дальнейших драйверов движения пока не наблюдается".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2770-2780 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует близкое к нейтральному состояние внешнего фона".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России большим оптимизмом не отличается, поэтому утром можно ждать торговли российских индексов вблизи уровней закрытия накануне. Вполне вероятно, что тема второй волны COVID-19 продолжит "подтачивать" надежды рынков".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром вторника российские фондовые индексы, вероятно, предпримут попытку роста, стремясь отыграть повышение на американских биржах накануне и обновление нефтяными котировками новых пиков. Некоторое ухудшение внешнего фона, однако, ограничит покупки. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - 2700-2790 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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23 июня 2020 года 19:40
Москва. 23 июня. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent подскочила $43,6 за баррель), подогретыми статистикой из Европы, свидетельствующей о восстановлении экономики, несмотря на сохраняющееся распространение пандемии COVID-19; лидерами роста выступили акции "Норникеля", а также обновившие максимумы бумаги "Яндекса" на новостях о планах снизить налоги для IT-компаний. читать дальше
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23 июня 2020 года 19:38
Москва. 23 июня. Доллар и евро продолжают умеренно снижаться на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу на рисковые активы и дорожающей нефти. читать дальше
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23 июня 2020 года 18:46
Москва. 23 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после публикации индексов PMI в еврозоне и США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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23 июня 2020 года 18:45
Аналитики "ВТБ Капитала" рекомендуют две торговые идеи: покупка 10-летних ОФЗ-26228 и покупка 15-летних ОФЗ с одновременной продажей 5-летних, говорится в обзоре инвестбанка.
По мнению экспертов "ВТБ Капитала", в последнее время дальний отрезок кривой отставал и от среднесрочных, и от коротких... читать дальше
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23 июня 2020 года 18:24
(добавлен 3-й абзац)
Альфа-банк повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" до "выше рынка", сообщается в обзоре банка.
Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $3,2 за штуку.
"Бумаги "Ленты" опустились в цене на 11,5% с начала... читать дальше
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23 июня 2020 года 17:55
(добавлен текст после 1-го абзаца и таблица)
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.
Новая прогнозная стоимость акций компании,... читать дальше
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23 июня 2020 года 17:33
ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.
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23 июня 2020 года 17:11
Размещения ОФЗ и налоговые платежи станут дополнительными факторам поддержки рубля на текущей неделе, отмечается в комментарии "Открытие Брокер".
"Рубль укреплял свои позиции, пользуясь дорожающей нефтью и общей слабостью доллара на глобальном рынке, - указывает ведущий аналитик компании Андрей... читать дальше
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23 июня 2020 года 15:56
Москва. 23 июня. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу на рисковые активы и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат июня. читать дальше
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23 июня 2020 года 15:40
Валютный рынок продолжает пассивно реагировать на изменения риск-аппетита: USD и JPY торгуются в обратной корреляции с общим настроением, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие этой ночью и утром предварительные индексы PMI по разным странам показывают... читать дальше
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23 июня 2020 года 15:06
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Альфа-банк повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" до "выше рынка", сообщается в обзоре банка.
Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $3,2 за штуку.
По данным информационно-аналитического... читать дальше
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23 июня 2020 года 14:43
Альфа-банк повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" до "выше рынка", сообщается в обзоре банка.
Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $3,2 за штуку.
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23 июня 2020 года 14:17
Технически S&P500 успешно проходит тест на прочность, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Индекс остается выше значимого уровня - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. "Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что... читать дальше
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23 июня 2020 года 13:16
Широко ожидаемое снижение цен на нефть, похоже, оказалось непродолжительным: несмотря на возобновившиеся опасения в связи с пандемией коронавируса и продолжающиеся трудности, особенно в некоторых развивающихся экономиках, котировки нефти снова поднялись выше 40 долл. США за баррель, говорится в... читать дальше
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23 июня 2020 года 12:36
убль, поддерживаемый растущими ценами Brent, продолжил укрепляться и во вторник торгуется вблизи 68,8 руб./$. Аналитики банка "Санкт-Петербург" ожидают, что в ближайшие дни российская валюта останется вблизи текущих уровней, в случае отката нефтяных котировок рубль вернется диапазон 69-70,5 руб./$,... читать дальше
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