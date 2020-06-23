Утренние прогнозы: внешний фон нейтрален

На утро вторника часть аналитиков считают возможным умеренное повышение рынка акций РФ, а часть ждут консолидации вблизи уровней закрытия поедельника.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Для индекса МосБиржи актуальным значением на вторник остается консолидация в середине диапазона 2700-2800 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием рынка акций во вторник складывается нейтральный и рост индекса Мосбиржи на открытии будет составлять примерно 0,3%, однако дальнейших драйверов движения пока не наблюдается".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2770-2780 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует близкое к нейтральному состояние внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России большим оптимизмом не отличается, поэтому утром можно ждать торговли российских индексов вблизи уровней закрытия накануне. Вполне вероятно, что тема второй волны COVID-19 продолжит "подтачивать" надежды рынков".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром вторника российские фондовые индексы, вероятно, предпримут попытку роста, стремясь отыграть повышение на американских биржах накануне и обновление нефтяными котировками новых пиков. Некоторое ухудшение внешнего фона, однако, ограничит покупки. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - 2700-2790 пунктов".