Рубль повышается к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивной динамики валют ЕМ

Москва. 23 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,95-69,06 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,98 руб./$1 (-4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 77,75 руб./EUR1 (-10,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,79 копейки к уровню закрытия понедельника, до 72,93 рубля.

Доллар при этом оказался на 50,35 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,1 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на старте торгов благодаря спросу на риск и позитивной динамике валют emerging markets после того, как президент США Дональд Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем.

"Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в своем "Твиттере".

Ранее торговый советник Белого дома Питер Наварро в эфире Fox News сообщил, что президент Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

"Она прекращена. Они (представители КНР - ИФ) приехали сюда 15 января, чтобы подписать эту торговую сделку - и это было через целых два месяца после того, как они узнали, что вирус распространяется", - сказал он.

"Я думаю, что все здесь внутри и за пределами этой страны теперь понимают, что Китай лгал, а американцы погибли", - отметил Наварро.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, и вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Эта пандемия все еще расширяется. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - сказал он, выступая на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после уверенного подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,35% - до $42,93 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,11%. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене на 0,59% - до $40,49 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 2,3%.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали в том числе признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю, свидетельствуют данные Baker Hughes.