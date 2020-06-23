Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 23 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, несмотря на волатильное начало дня, при этом Nasdaq Composite достиг рекордного уровня закрытия, чему способствовал рост акций технологических компаний. Инвесторы по-прежнему возлагают надежды на быстрое восстановление экономики США, несмотря на признаки ускорения распространения коронавируса в стране и за ее пределами. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в минувшее воскресенье сообщила о более 183 тыс. новых случаев заражения COVID-2019 за сутки - это рекордный показатель. Наибольшее число заражений зафиксировано в Бразилии и США. Рост числа заразившихся в некоторых штатах вынудил компанию Apple Inc. (SPB: AAPL) вновь закрыть некоторые из ее магазинов в стране. Тем временем крупнейшие круизные компании продлевают приостановку своих круизов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов во вторник, отыгрывая первоначальные потери, вслед за ралли на рынке акций США при поддержке высокотехнологичных компаний. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,13%, тогда как гонконгский Hang Seng растет на 1,04%. Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 0,72%. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,06%.

Азиатские индексы снижались в начале сессии во вторник на фоне высказываний торгового советника Белого дома Питера Наварро о расторжении США торговой сделки с Китаем. Наварро сообщил в эфире телеканала Fox News, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории. Однако позднее Наварро сказал, что его слова были вырваны из контекста. Трамп также опроверг информацию о расторжении американо-китайского торгового соглашения. "Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в своем "Твиттере".

Цены на нефть снижаются во вторник утром после уверенного подъема накануне. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $42,78 за баррель, что на 0,7% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,11%. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи снизились в цене на 0,9% - до $40,36 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 2,3%.

Давление на нефтяной рынок оказали неожиданные заявления торгового советника Белого дома Питера Наварро, который сказал в эфире Fox News, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем. Между тем позднее Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. Поддержку рынку накануне оказали признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде за последнюю неделю упало до рекордного минимума, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 11,696 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,602 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 июня снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (20-22 июня) 0,01%, опустившись до 696,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1,96%), "РЖД-001P-17R" (-0,95%) и "Газпром БО-22" (-0,41%), а в лидерах роста - облигации "Транснефть-001P-09" (+0,83%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,65%) и "РУСАЛ Братск-001Р-04" (+0,47%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Джи-групп" (Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) полностью разместило дебютные облигации серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Размещение облигаций было завершено 22 июня, спрос составил 1,18 млрд рублей. Ставка 1-го купона 3-летних облигаций составила 12,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,1% годовых. Купоны квартальные. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты выплат 7-12-го купонов.

ООО "Энерготехсервис" (Тюмень) разместил в полном объеме выпуск облигаций серии 001Р-02 на 500 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрено амортизационное погашение: по 10% от номинала будет гаситься каждый квартал, начиная с даты окончания 5-го купона. Московская биржа" 26 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. Срок действия программы - 50 лет. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы - 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-01 объемом 30 млрд рублей на уровне 6,55% годовых. Ставке соответствует доходность к пятилетнему колл-опциону 6,66% годовых. Ставка 1-10-го купонов фиксированная и определяется по результатам сбора заявок. Купоны полугодовые. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала. Книга заявок на бонды открылась 19 июня. Сбор заявок продлился до 15:00 МСК 22 июня. Эмитент увеличил объем размещения облигаций с 15 млрд рублей до 30 млрд рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 26 июня, оно пройдет по закрытой подписке.

АО "МаксимаТелеком" изменило ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов на 3 млрд рублей на 10,75-11,25% с 11,00-11,25% годовых. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 11,04-11,57% годовых. Сбор заявок на облигации запланирован на июль. Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 28 мая зарегистрировала программу облигаций "МаксимаТелекома" серии 001P объемом до 15 млрд рублей. Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет.

ООО "Специализированное финансовое общество "Социально-финансовая инфраструктура" ("СФО СФИ") приняло решение о досрочном погашении облигаций 1-й серии объемом 700 млн рублей. Погашение бондов пройдет 15 июля, в дату окончания 3-го купонного периода. Выпуск размещен по закрытой подписке в августе 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Дата погашения - 15 января 2024 года.