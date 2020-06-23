Nasdaq Composite достиг рекордного уровня закрыт

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник, несмотря на волатильное начало дня, при этом Nasdaq Composite достиг рекордного уровня закрытия, чему способствовал рост акций технологических компаний.

Инвесторы по-прежнему возлагают надежды на быстрое восстановление экономики США, несмотря на признаки ускорения распространения коронавируса в стране и за ее пределами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в минувшее воскресенье сообщила о более 183 тыс. новых случаев заражения COVID-2019 за сутки - это рекордный показатель. Наибольшее число заражений зафиксировано в Бразилии и США.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал в пятницу, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса на фоне стремления стран возобновить экономическую и социальную деятельность и ослабить ограничительные меры.

В Пекине развернута кампания комплексного повсеместного тестирования населения на предмет выявления инфицированных COVID-19, сообщил журналистам заместитель заведующего орготделом пекинского горкома КПК Чжан Цян. Эта мера продиктована новой вспышкой инфекции, которая начала распространяться в городе с 11 июня.

В пятницу в США было выявлено 30 тыс. новых случаев COVID-19 - это максимальное количество подтвержденных заражений за сутки с 1 мая, по данным американского университета Джонса Хопкинса. Власти Аризоны, Флориды, Калифорнии и Невады в пятницу также сообщили об очередном рекордном приросте новых случаев заражения коронавирусом, пишет CNBC.

Рост числа заразившихся в некоторых штатах вынудил компанию Apple Inc. (SPB: AAPL) вновь закрыть некоторые из ее магазинов в стране. Тем временем крупнейшие круизные компании продлевают приостановку своих круизов.

"Количество инфицированных вирусом растет, - отмечает главный инвестиционный стратег Robert W. Baird & Co Брюс Биттлз, слова которого приводит MarketWatch. - Но не до такой степени, чтобы ожидать повторного закрытия экономики".

Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае упали на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 3,91 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с октября 2010 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал менее резкое снижение продаж по сравнению с апрельским уровнем в 4,33 млн домов - на 3%, до 4,12 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Эксперты не ожидают скорого увеличения продаж до февральского уровня, который был максимальным за 13 лет, однако отмечают сигналы оживления рынка на фоне рекордно низких ставок по ипотеке. В связи с этим в ближайшие месяцы можно ожидать быстрого роста продаж, отмечают в NAR.

Акции Apple в понедельник подорожали на 2,6%, оказавшись в числе лидеров роста среди компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average. Технологический гигант на ежегодной конференции для разработчиков WWDC в Сан-Хосе, штат Калифорния, представил новые версии операционных систем для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.

Цена бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Netflix Inc. (SPB: NFLX) повысилась на 2,8% и 3,2% соответственно, а бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) прибавили 1,5%.

Котировки акций Gap Inc. (SPB: GPS) подскочили на 8,3% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Wells Fargo. Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) прибавили в цене 1,5% на фоне улучшения их рейтинга аналитиками UBS.

В то же время акции Carnival Corp. (SPB: CCL) подешевели на 3,4%, после того как оператор круизных лайнеров объявил о продлении срока приостановки своей работы в Северной Америке до 30 сентября. На прошлой неделе аналогичное заявление сделал другой круизный оператор - Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Цена бумаг этой компании снизилась на 6,2%.

Капитализация American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. упала на 6,8%, после того как авиаперевозчик сообщил о привлечении нового финансирования. Акции конкурирующих United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. и Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. потеряли в цене 0,8% и 0,7% соответственно.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 153,50 пункта (0,59%) - до 26024,96 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 20,12 пункта (0,65%) и составил 3117,86 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 110,35 пункта (1,11%) - до рекордных 10056,47 пункта. При этом индекс повышается седьмую сессию подряд, что является самой длительной чередой роста с 26 декабря 2019 года, по данным Dow Jones Market Data.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов во вторник, отыгрывая первоначальные потери, вслед за ралли на рынке акций США при поддержке высокотехнологичных компаний.

"Все возвращается к обычной повестке дня, когда пытаешься понять, почему акции настолько высоки, - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch. - Можно добавить всплеск COVID-19 в длинный список вещей, которые не заботят рынок, как кажется".

Американские фондовые индексы прибавили 0,6-1,1% по итогам торгов в понедельник, несмотря на волатильное начало дня, при этом Nasdaq Composite достиг рекордного уровня закрытия, чему способствовал рост акций высокотехнологичных компаний, включая Apple Inc. (SPB: AAPL), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Netflix Inc. (SPB: NFLX).

Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, и вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Эта пандемия все еще расширяется. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - сказал он во вторник, выступая на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ.

Азиатские индексы снижались в начале сессии во вторник на фоне высказываний торгового советника Белого дома Питера Наварро о расторжении США торговой сделки с Китаем.

Наварро сообщил в эфире телеканала Fox News, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

"Она прекращена. Они (представители КНР - ИФ) приехали сюда 15 января, чтобы подписать эту торговую сделку - и это было через целых два месяца после того, как они узнали, что вирус распространяется", - сказал он.

Однако позднее Наварро сказал, что его слова были вырваны из контекста. Трамп также опроверг информацию о расторжении американо-китайского торгового соглашения.

"Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в своем "Твиттере".

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 0,96%.

Акции японского производителя чипов Tokyo Electron прибавляют в цене 1,9%. Также дорожают бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. - на 0,1%, производителя электроники Sony - на 0,4%.

Котировки бумаг автомобилестроительной компании Honda Motor растут на 1,7%, Toyota Motor - на 1,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,13%, тогда как гонконгский Hang Seng растет на 1,04%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подскочили в ходе торгов в Гонконге на 4,7%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 0,6%, банка HSBC - на 0,3%.

В то же время цена акций нефтепроизводителей снижается, в том числе CNOOC - на 0,5%, PetroChina - на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 0,72%.

В то же время капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,4%. Акции производителя потребительской электроники LG Electronics подешевели на 1%. Цена бумаг Hyundai Motor выросла на 0,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,06%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 0,6% и 1,3% соответственно.

Подешевели бумаги нефтепроизводителей, включая Santos - на 0,9%, Beach Energy - на 1,2%, Woodside Petroleum - на 0,6% и Oil Search - на 1%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после уверенного подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК во вторник составляет $43,03 за баррель, что на $0,05 (0,12%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,89 (2,11%).

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,14 (0,34%) - до $40,59 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,9 (2,3%).

Давление на рынок оказали неожиданные заявления торгового советника Белого дома Питера Наварро, который сказал в эфире Fox News, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

Между тем позднее Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. "Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в Twitter.

Инвесторы следят за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Несмотря на продолжающийся рост числа заражений коронавирусом, фундаментальные показатели нефтяного рынка, вероятно, по-прежнему будут благоприятными для тех, кто делает ставку на повышение, отмечают эксперты AxiCorp.

Поддержку нефтяному рынку накануне в том числе признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю, свидетельствуют данные Baker Hughes.