Поддержку рублю оказывают нефтяные котировки и приближение пика налогового периода - "Нордеа банк"

Поддержку рублю оказывают нефтяные котировки и приближение пика налогового периода, а фактором риска для рубля и прочих валют развивающихся стран выступает продолжающийся рост заболевших коронавирусом в США и других странах, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Российская валюта на старте торгов вторника находилась на весьма комфортных уровнях вблизи 69 в паре с долларом США и немногим ниже 78 в паре с евро, констатируют аналитики банка.

Поддержку рублю оказывают нефтяные котировки и приближение пика налогового периода. При этом в паре с евро у рубля меньше возможностей для укрепления, поскольку европейская валюта сохраняет устойчивые позиции на глобальном валютном рынке. Дополнительную поддержку евро во вторник может оказать публикация индексов деловой активности PMI. При этом, если индексы действительно окажутся лучше ожиданий, рубль попытается закрепиться на уровнях ниже 69 в паре с долларом США.

Специалисты "Нордеа банка" напоминают, что во вторник состоятся аукционы ОФЗ, в рамках которых Минфин предложит классические государственные бумаги с погашением в 2027 и 2035 годах. "При этом, как мы неоднократно отмечали ранее, вряд ли аукционы окажут какую-либо значимую поддержку российской валюте. Фактором риска для рубля и прочих валют развивающихся стран выступает продолжающийся рост заболевших коронавирусом в США и других странах", - пишут аналитики банка.