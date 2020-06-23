Атон поднял рейтинг акций и GDR Магнита до "выше рынка", снизил рейтинг GDR О'Кей до "нейтрально"

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Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Виктора Дима и Анны Бежанишвили.

По итогам переоценки рейтинг GDR и акций "Магнита" (MOEX: MGNT) был повышен с "нейтрально" до "выше рынка", а для GDR "О'Кей" рейтинг был понижен с "выше рынка" до "нейтрально".

Для GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) Group был подтвержден рейтинг "выше рынка", а для GDR "Ленты" - "нейтрально".

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор, но ожидаем, что в ближайшие 3-6 месяцев ритейлеры будут демонстрировать достойные результаты", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена X5 - 41,00 (текущая цена - 33,90), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Магнит (акции, цена в рублях) - 4637,00 (текущая цена - 4001,50), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Магнит - 15,60 (текущая цена - 13,00), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Лента - 3,10 (текущая цена - 2,50), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена О'Кей - 0,90 (текущая цена - 0,80), рекомендация - нейтрально.