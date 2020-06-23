Текущие цены на нефть выглядят несколько завышенными - БКС

Уверенная растущая динамика нефти указывает на оптимизм среди участников рынка, однако текущие цены выглядят несколько завышенными, учитывая сохраняющиеся риски и слабость спроса со стороны ряда отраслей, в особенности авиационной, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Краткосрочно восходящий импульс имеет все шансы достичь отметки $45,2 за баррель, перекрыв тем самым мартовский "гэп", а в дальнейшем цены могут скорректироваться и вернуться в район $40-42 за баррель, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.