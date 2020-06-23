Ориентир Brent на вторник - диапазон $41-43 за баррель - Промсвязьбанк

Ориентир по нефти Brent на вторник - диапазон 41-43 доллара/баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Цены на нефть Brent удерживаются около отметки 43 долл./барр., вопреки ожиданиям снижения, отмечают аналитики банка.

Сумятица, внесенная вырванной из контекста фразой советника Д. Трампа о том, что сделка по торговле с КНР "завершена", не оказала особого влияния на котировки. Во вторник в фокусе будут статданные от Американского института нефти, а в среду - от Минэнерго США.

"Интересно будет взглянуть на динамику запасов нефтепродуктов, что даст представление о ситуации со спросом на нефть. На вторник ориентир по нефти Brent - 41-43 долл./барр." - указывают в Промсвязьбанке.