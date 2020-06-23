Утром вторника российские фондовые индексы, вероятно, предпримут попытку роста - ИК "Велес Капитал"

Утром вторника российские фондовые индексы, вероятно, предпримут попытку роста, стремясь отыграть повышение на американских биржах накануне и обновление нефтяными котировками новых пиков, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Некоторое ухудшение внешнего фона, однако, ограничит покупки, предупреждает аналитик Елена Кожухова. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - 2700-2790 пунктов.

Уже в первой половине сессии инвесторы смогут оценить статистику по деловой активности в Европе за июнь. Негативные сюрпризы, скорее всего, спровоцируют коррекционные продажи, но в целом ожидаются умеренно благоприятные данные, отмечает специалист компании.