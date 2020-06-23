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23 июня 2020 года 09:59
Атон поднял рейтинг акций и GDR Магнита до "выше рынка", снизил рейтинг GDR О'Кей до "нейтрально"
Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Виктора Дима и Анны Бежанишвили. По итогам переоценки рейтинг GDR и акций "Магнита" (MOEX: MGNT) был повышен с "нейтрально" до "выше рынка", а для GDR "О'Кей" рейтинг был понижен с "выше рынка" до "нейтрально". Для GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) Group был подтвержден рейтинг "выше рынка", а для GDR "Ленты" - "нейтрально".
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Компании упоминаемые в новости: Магнит, О`КЕЙ, X5 Retail Group, Лента ООО
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