Атон поднял рейтинг акций и GDR Магнита до "выше рынка", снизил рейтинг GDR О'Кей до "нейтрально"

Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Виктора Дима и Анны Бежанишвили.

По итогам переоценки рейтинг GDR и акций "Магнита" (MOEX: MGNT) был повышен с "нейтрально" до "выше рынка", а для GDR "О'Кей" рейтинг был понижен с "выше рынка" до "нейтрально".

Для GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) Group был подтвержден рейтинг "выше рынка", а для GDR "Ленты" - "нейтрально".