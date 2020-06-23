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23 июня 2020 года 09:27
Внутренние факторы поддержат рубль - Промсвязьбанк
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отмечает, что во вторник перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Так, поводом к продажам в национальной валюте может послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 43 долларов за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных стимулов для направленного движения. Из внутренних факторов эксперт выделяет приближение пика налоговых выплат, который приходится на четверг, что окажет поддержку рублю, а также сохраняющиеся высокие объемы продаж валюты по бюджетному правилу. "На наш взгляд, внутренние факторы скомпенсируют внешний негатив, в результате чего пара доллар/рубль в начале сессии перейдет в консолидацию у уровней закрытия понедельника. В дальнейшем, в случае ухудшения внешнего фона, американская валюта может предпринять попытку отыгрыша части вчерашних потерь. При этом доллар продолжает двигаться в верхней половине диапазона 67,5-70 рублей, и в рамках текущей сессии мы не видим поводов для выхода за его границы", - пишет Богдан Зварич в своем комментарии.
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23 июня 2020 года 19:40
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.23 июня 2020 года 19:38
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.23 июня 2020 года 18:46
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.23 июня 2020 года 18:45
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Аналитики "ВТБ Капитала" рекомендуют две торговые идеи: покупка 10-летних ОФЗ-26228 и покупка 15-летних ОФЗ с одновременной продажей 5-летних, говорится в обзоре инвестбанка. По мнению экспертов "ВТБ Капитала", в последнее время дальний отрезок кривой отставал и от среднесрочных, и от коротких... читать дальше
.23 июня 2020 года 18:24
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.23 июня 2020 года 17:55
(добавлен текст после 1-го абзаца и таблица) "ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость акций компании,... читать дальше
.23 июня 2020 года 17:33
ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. читать дальше
.23 июня 2020 года 17:11
Размещения ОФЗ и налоговые платежи станут дополнительными факторами поддержки рубля на текущей неделе - "Открытие Брокер"
Размещения ОФЗ и налоговые платежи станут дополнительными факторам поддержки рубля на текущей неделе, отмечается в комментарии "Открытие Брокер". "Рубль укреплял свои позиции, пользуясь дорожающей нефтью и общей слабостью доллара на глобальном рынке, - указывает ведущий аналитик компании Андрей... читать дальше
.23 июня 2020 года 15:56
Москва. 23 июня. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу на рисковые активы и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат июня. читать дальше
.23 июня 2020 года 15:40
Валютный рынок продолжает пассивно реагировать на изменения риск-аппетита: USD и JPY торгуются в обратной корреляции с общим настроением, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие этой ночью и утром предварительные индексы PMI по разным странам показывают... читать дальше
.23 июня 2020 года 15:06
(добавлен текст после 2-го абзаца) Альфа-банк повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" до "выше рынка", сообщается в обзоре банка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $3,2 за штуку. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.23 июня 2020 года 14:43
Альфа-банк повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" до "выше рынка", сообщается в обзоре банка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $3,2 за штуку. читать дальше
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.23 июня 2020 года 13:16
Восстановление спроса и снижение добычи сланцевых углеводородов в США поддержат котировки нефти на уровне 40 долл. США и выше - Julius Baer
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убль, поддерживаемый растущими ценами Brent, продолжил укрепляться и во вторник торгуется вблизи 68,8 руб./$. Аналитики банка "Санкт-Петербург" ожидают, что в ближайшие дни российская валюта останется вблизи текущих уровней, в случае отката нефтяных котировок рубль вернется диапазон 69-70,5 руб./$,... читать дальше
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