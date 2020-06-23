Индекс Мосбиржи начнет торги вторника повышением в пределах 0,2-0,6% - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи во вторник состоится с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2770-2780 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует близкое к нейтральному состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром второй полвины вторника для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать вечерняя публикация майской статистики по продажам нового жилья в США (17:00 мск), отмечает В. Манжос.