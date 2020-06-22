Рубль вечером развернулся вверх к доллару и продолжает дешеветь к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке

Москва. 22 июня. Доллар перешел к снижению, евро продолжает расти на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики основных валютных пар вслед за котировками евро к доллару на рынке Forex.

Курс доллара США составил 69,24 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,97 руб./EUR1, подорожав на 31,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,3 копейки - до 73,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и продолжает дешеветь к евро на вечерних торгах. Инвесторы отыгрывают возобновление снижения доллару к большинству мировых валют, в том числе к евро, на надеждах быстрого восстановления экономики США после эпидемии коронавируса. В то же время, сдерживающее влияние на интерес инвесторов к риску продолжают оказывать признаки ускорения распространения коронавируса в ряде стран. Рост новых случаев заражения зафиксирован, в частности, в США, Бразилии, Китае, Австралии и Германии.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил в понедельник в ходе выступления на форуме здравоохранения, организованном ОАЭ в формате видеоконференции, что пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, и вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями.

"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемия гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - сказал он.

Согласно данным портала Worldometers, за время пандемии в мире заразилось коронавирусом более 9 млн человек. Около 471 тыс. человек скончалось, еще 4,8 млн выздоровели. В частности, сложная обстановка в настоящее время сохраняется на американском континенте.

В ряде штатов США в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Аризоне, Флориде, Калифорнии, Южной Каролине и Техасе в четверг был зафиксирован самый большой прирост заражений COVID-19 за сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные медицинских властей штатов.

В Пекине развернута кампания комплексного повсеместного тестирования населения на предмет выявления инфицированных COVID-19, сообщил журналистам заместитель заведующего орготделом пекинского горкома КПК Чжан Цян. Эта мера продиктована новой вспышкой инфекции, которая начала распространяться в городе с 11 июня. На сегодняшний день уже выявлено 205 носителей вируса, отметил чиновник на пресс-конференции.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в ходе торгов понедельника на внутреннем на валютном рынке наблюдается разнонаправленная динамика в основных парах. "Курс рубля снижается относительно европейской валюты и растет против доллара США. Данное движение обусловлено ослаблением американской валюты на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США в минувшие выходные. Это усилило уверенность среди инвесторов, что ФРС США и далее будет активно проводить эмиссию денежной ликвидности. Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 1% в пятницу, что также оказывает поддержку российской валюте", - подчеркнул Союнов.

"На предстоящей неделе рубль продолжит торговаться в узких диапазонах. Фактором поддержки для российской валюты выступят налоговые выплаты экспортеров в преддверии пика налогового периода, который приходится на 25 июня. При этом ограничивать динамику рубля и прочих валют развивающихся стран продолжат страхи второй волны коронавируса. Как следствие, рубль может завершить неделю в диапазоне 69,5-70,0 в паре с долларом и 77,8-78,3 в паре с евро", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"В четверг, 25 июня, на российском рынке предстоят крупные налоговые платежи, в рамках которых экспортеры будут конвертировать валютную выручку, поддерживая тем самым рубль. Впрочем, продажа валюты к налогам, судя по всему, началась еще на прошлой неделе (когда рубль в определенные периоды демонстрировал уверенный рост, несмотря на смешанную динамику других валют EM), поэтому ждать существенного укрепления российской валюты из-за налогового фактора не стоит", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок развернулись вверх в ходе волатильной сессии в понедельник. Инвесторы по-прежнему обеспокоены продолжающимся распространением коронавирусной инфекции, которое может привести к снижению спроса на топливо. В то же время на нефтяном рынке наблюдаются признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Ирак и Казахстан на заседании ОПЕК+ на прошлой неделе пообещали тщательнее соблюдать условия сделки по сокращению объемов нефтедобычи. Они представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в прошлый четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник выросла на 1,26% - $42,72 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,88% - до $40,1 за баррель.

ЦБ РФ 18 и 17 июня продал валюту по 10,2 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. 16 июня объем продажи валюты составил 10,1 млрд рублей, 15 июня - 10,3 млрд рублей.

ЦБ РФ в понедельник провел первый аукцион РЕПО сроком на один год, в ходе которого банки привлекли 5,1 млрд рублей при лимите 400 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,75%.

В свою очередь, второй аукцион месячного РЕПО, проведение которого также было запланировано на понедельник, вновь не состоялся в связи с отсутствием заявок. В первый раз такой аукцион планировалось провести 25 мая.

Аукционы РЕПО сроком на один год и один месяц являются новыми инструментами предоставления рублевой ликвидности кредитным организациям, которые призваны дополнить регулярные аукционы, на которых банкам предоставляются средства на срок до одной недели, ранее сообщал ЦБ.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 июня на 8,9 копейки, до 69,4835 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17,62 копейки, до 77,8285 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник на 2,41 копейки по отношению к пятнице и составил 69,4137 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 7,43 копейки и составил 69,3794 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 271,515 млн, из которых $526,792 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 744,723 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 0,92 копейки, до 77,8569 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,87 копейки и составил 77,8566 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR371,797 млн, из которых EUR128,787 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR243,01 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем после пятничного решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 32 б.п. - до 4,74% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 22 б.п. - до 4,83% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 18 б.п. - до 4,94% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 13 б.п. - до 5,0% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 12 б.п. - до 5,02% годовых.