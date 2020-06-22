.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятное сокращение товарных запасов нефти может подстегнуть рост нефтяных цен - УК "Альфа-Капитал"
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в мае ускорилось до 9,6%
В мае промпроизводство в РФ, по данным Росстата, упало на 9,6% после снижения на 6,6% в апреле. Падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 6,8%
 
Минфин не устраивает уже третья версия прогноза экономического развития РФ до 2023 года
Скорректированный Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития России до 2023 года вновь не устроил Минфин, рассказал "Известиям" источник, близкий к правительству. По его словам, правительство предварительно утвердило прогноз...
 
Средняя ставка по ипотеке в мае снизилась до 7,4% - глава ЦБ
В мае средняя ставка по ипотечным кредитам в российских банках снизилась до 7,4%, сообщила сегодня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "По ипотеке ставки падают. И наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту...
 
Кредитные каникулы для граждан и ИП предлагают продлить до конца этого года
Комиссия Госдумы по МСП направила в правительство РФ пакет предложений в план восстановления экономики. Среди мер: продление кредитных каникул для граждан и ИП до конца 2020 года, введение нулевой ставки по налогу на прибыль для фитнес-индустрии,...
 
22 июня 2020 года 19:16

Вероятное сокращение товарных запасов нефти может подстегнуть рост нефтяных цен - УК "Альфа-Капитал"

Новая сделка ОПЕК+ более или менее выполняется, а спрос растет, поэтому в ближайшее время может стать заметным даже сокращение товарных запасов нефти, и это уже само по себе может подстегнуть рост нефтяных цен, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Артема Копылова.

Цены на нефть возобновили рост, цена барреля Brent едва не обновила максимум после падения на развале сделки ОПЕК+, а на начало этой недели ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI находились на уровнях 42 долл. и 39 долл. за баррель соответственно, констатирует эксперт.

"Новостной фон оставался достаточно благоприятным для восстановления цен на нефть, - отмечает А. Копылов. - Правительства различных стран продолжали смягчать или отменять ограничения, введенные для сдерживания распространения инфекции, что приводило к росту спроса на топливо. Рынки акций и облигаций также воспряли, после того как прошел кратковременный страх, что ФРС даст рынку недостаточно ликвидности, и оптимизм передался и рынкам активов".

Число активных нефтяных буровых установок в США между тем продолжило снижаться, достигнув 189 шт. (неделю назад - 199), а добыча сократилась до 10,5 млн баррелей в сутки (-2,6 млн от максимумов). "Таким образом, фактор восстановления добычи в США на фоне роста цен на нефть пока никак себя не проявляет, - подчеркивает аналитик УК "Альфа-Капитал". - С учетом того, что новая сделка ОПЕК+ более или менее выполняется, а спрос растет, в ближайшее время может стать заметным даже сокращение товарных запасов нефти. А это уже само по себе может подстегнуть рост нефтяных цен".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 июня 2020 года 19:40
Рынок акций РФ поднялся вплотную к 2800п по индексу МосБиржи, лидировали ГМК и Яндекс
Москва. 23 июня. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent подскочила $43,6 за баррель), подогретыми статистикой из Европы, свидетельствующей о восстановлении экономики, несмотря на сохраняющееся распространение пандемии COVID-19; лидерами роста выступили акции "Норникеля", а также обновившие максимумы бумаги "Яндекса" на новостях о планах снизить налоги для IT-компаний.    читать дальше
.
23 июня 2020 года 19:38
Рубль вечером умеренно подрастает к доллару и евро благодаря спросу на риск и нефти
Москва. 23 июня. Доллар и евро продолжают умеренно снижаться на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу на рисковые активы и дорожающей нефти.    читать дальше
.
23 июня 2020 года 18:46
Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы
Москва. 23 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после публикации индексов PMI в еврозоне и США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
23 июня 2020 года 18:45
"ВТБ Капитал" рекомендует две торговые идеи: покупка 10-летних ОФЗ-26228 и покупка 15-летних ОФЗ с одновременной продажей 5-летних
Аналитики "ВТБ Капитала" рекомендуют две торговые идеи: покупка 10-летних ОФЗ-26228 и покупка 15-летних ОФЗ с одновременной продажей 5-летних, говорится в обзоре инвестбанка. По мнению экспертов "ВТБ Капитала", в последнее время дальний отрезок кривой отставал и от среднесрочных, и от коротких...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 18:24
Альфа-банк поднял рекомендацию для GDR Ленты до "выше рынка"
(добавлен 3-й абзац) Альфа-банк повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" до "выше рынка", сообщается в обзоре банка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $3,2 за штуку. "Бумаги "Ленты" опустились в цене на 11,5% с начала...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 17:55
"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций и ADR Газпрома до "держать" в связи с ростом котировок
(добавлен текст после 1-го абзаца и таблица) "ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость акций компании,...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 17:33
"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций и ADR Газпрома до "держать" в связи с ростом котировок
ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.    читать дальше
.
23 июня 2020 года 17:11
Размещения ОФЗ и налоговые платежи станут дополнительными факторами поддержки рубля на текущей неделе - "Открытие Брокер"
Размещения ОФЗ и налоговые платежи станут дополнительными факторам поддержки рубля на текущей неделе, отмечается в комментарии "Открытие Брокер". "Рубль укреплял свои позиции, пользуясь дорожающей нефтью и общей слабостью доллара на глобальном рынке, - указывает ведущий аналитик компании Андрей...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 15:56
Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и евро благодаря спросу на риск
Москва. 23 июня. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу на рисковые активы и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат июня.    читать дальше
.
23 июня 2020 года 15:40
Очередной всплеск риск-аппетита ослабил USD и JPY - Saxo Bank
Валютный рынок продолжает пассивно реагировать на изменения риск-аппетита: USD и JPY торгуются в обратной корреляции с общим настроением, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие этой ночью и утром предварительные индексы PMI по разным странам показывают...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 15:06
Альфа-банк поднял рекомендацию для GDR Ленты до "выше рынка"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Альфа-банк повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" до "выше рынка", сообщается в обзоре банка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $3,2 за штуку. По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 14:43
Альфа-банк поднял рекомендацию для GDR Ленты до "выше рынка"
Альфа-банк повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" до "выше рынка", сообщается в обзоре банка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $3,2 за штуку.    читать дальше
.
23 июня 2020 года 14:17
Технически S&P500 успешно проходит тест на прочность - ИК "Фридом Финанс"
Технически S&P500 успешно проходит тест на прочность, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Индекс остается выше значимого уровня - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. "Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 13:16
Восстановление спроса и снижение добычи сланцевых углеводородов в США поддержат котировки нефти на уровне 40 долл. США и выше - Julius Baer
Широко ожидаемое снижение цен на нефть, похоже, оказалось непродолжительным: несмотря на возобновившиеся опасения в связи с пандемией коронавируса и продолжающиеся трудности, особенно в некоторых развивающихся экономиках, котировки нефти снова поднялись выше 40 долл. США за баррель, говорится в...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 12:36
Российская валюта в ближайшее время останется вблизи текущих уровней - Банк "Санкт-Петербург"
убль, поддерживаемый растущими ценами Brent, продолжил укрепляться и во вторник торгуется вблизи 68,8 руб./$. Аналитики банка "Санкт-Петербург" ожидают, что в ближайшие дни российская валюта останется вблизи текущих уровней, в случае отката нефтяных котировок рубль вернется диапазон 69-70,5 руб./$,...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.