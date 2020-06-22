Цены "длинных" евробондов РФ в понедельник подросли, в остальных бумагах движение котировок было незначительным

Москва. 22 июня. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подросли, в то время как в остальных бумагах ценовые движения были незначительными. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов в "длинном" сегменте.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 19 июня всего на 2 базисных пункта и составила 115,75% от номинала, что соответствует доходности 1,895% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 0,5 базисного пункта, составив 102,53% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,18% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился, составив 171,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 93 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 143,16% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта - до 3,22% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 80 базисных пунктов, поднявшись до 137,95% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 3,195% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подешевели за день на 5 базисных пунктов, до 114,68% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 2,1% годовых), а с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 111,13% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 1,34% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 125 базисных пунктов, подорожав до 135,12% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов и составила 3,28% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 19 базисных пунктов - до 112,75% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта, до 2,27% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций в основном преобладали покупки, причем наиболее ярко выраженная позитивная динамика цен отмечалась в "длинных" выпусках евробондов РФ с погашением в 2042-2047 годах, рост их котировок составил 0,8-1,2 процентного пункта. В остальных бумагах активность покупателей была менее заметной, при этом некоторые выпуски немного снизились в цене, но таких бумаг было не очень много. В конце прошлой недели Банк России снизил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 4,5% годовых, заметно сократив разницу в процентных ставках рублевых и долларовых инструментов. На этом фоне валютные облигации стали смотреться в глазах инвесторах привлекательней с учетом закладываемой рисковой премии для рублевых бумаг. Но, с другой стороны, сильных новостей, способных заметно сдвинуть рынок в ту или иную сторону, сегодня не было, поэтому весь позитив был локализован в основном в "длинных" евробондах, а для всеобщего движения рынка вверх сил у покупателей было недостаточно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.