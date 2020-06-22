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22 июня 2020 года 18:51
GDR Mail.ru в настоящее время привлекательнее акций Яндекса - Газпромбанк
GDR Mail.ru (рейтинг "ЛУЧШЕ РЫНКА") в краткосрочной перспективе представляются аналитикам Газпромбанка привлекательнее Яндекса (рейтинг "ЛУЧШЕ РЫНКА") в свете большего потенциала роста стоимости, а также лучшей структуры выручки и предстоящего листинга на Московской бирже, говорится в обзоре инвестбанка. "Мы также считаем текущий дисконт акций компании к аналогам на уровне 40%+ завышенным. В среднесрочной перспективе обе компании (Яндекс, MRG) должны значительно выиграть в результате ускоренного развития онлайн-сервисов в России, что укрепит их рыночные позиции и повысит темпы роста финансовых показателей", - указывают аналитики Анна Куприянова и Денис Степанов. Спрос на онлайн-услуги с начала карантина вырос во многих сегментах, включая электронную коммерцию, доставку еды, игры, онлайн-образование и медиа. В других сегментах – таких как интернет-реклама, объявления и такси – пользовательская активность, наоборот, сократилась. "Неблагоприятные финансовые последствия 2К20 пока не полностью оценены и, возможно, учтены рынком, - полагают эксперты Газпромбанка. - Это играет на руку MRG в силу более устойчивой структуры доходов компании: более половины ее выручки за 1К20 пришлось на сегменты, которые выиграли от карантина. У Яндекса на долю таких сегментов пришлось менее 10% выручки. Мы также предполагаем, что на фоне ослабления карантинных ограничений сегмент такси быстро восстановится и обеспечит поддержку финансовым показателям Яндекса, начиная с 3К20". Заглядывая в 2П20 и далее, аналитики банка ожидают, что пользователи сохранят приобретенные привычки к потреблению онлайн-услуг, что позволит российскому онлайн-рынку догнать более ИТ-развитые рынки уже в ближайшем будущем. При этом должны возрасти как уровни проникновения онлайн-сервисов, так и рыночные доли ведущих игроков. Данные факторы должны способствовать укреплению позиций и ускорению роста финансовых показателей Яндекса и MRG в среднесрочной перспективе. По оценкам экспертов газпромбанка, в 2019-2022 гг. выручка и EBITDA Яндекса и MRG будут повышаться в среднем на 23%/22% и 18%/15% в год соответственно. "По нашим оценкам, MRG выглядит очень привлекательно благодаря дисконту к аналогам по коэффициенту «EV/EBITDA 2020П-2021П» на уровне 38-47% и 53%-ному потенциалу роста до нашей целевой цены, рассчитанной методом суммы частей. Компания – пример успешного оздоровления: после изменений в структуре акционеров в 2018 г., ее бизнес претерпел существенную трансформацию. Активы в сегментах электронной торговли и доставки еды перешли в СП с финансово сильными партнерами. В результате финансовые показатели MRG улучшились, прозрачность деятельности повысилась, и компания сосредоточена на увеличении стоимости для акционеров. Мы считаем, что рынок недооценивает потенциал роста стоимости MRG. Еще один важный фактор увеличения стоимости акций компании – предстоящий листинг ее акций на Московской бирже в этом году", - отмечают А. Куприянова и Д. Степанов.
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