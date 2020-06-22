Справедливый уровень доходности для новых бондов Ульяновской области в диапазоне 6,6-6,7% годовых - ИК "Велес Капитал"

Справедливый уровень доходности для новых бондов Ульяновской области серии 35002 находится в диапазоне 6,6-6,7% годовых, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

Ульяновская область (ruBBB+ от Эксперт РА) во вторник, 23 июня, проведет сбор заявок на облигации серии 35002 объемом 7 млрд руб. По выпуску предусмотрена амортизация, срок обращения составит 7 лет, что предполагает дюрацию в районе 4,6 лет. Ориентир по доходности нового выпуска составляет премию к G-кривой на сроке 5 лет в 220-250 б.п.

Доходность G-кривой на участке дюрации 5 лет в настоящее время составляет порядка 5% годовых, указывает Ю. Кравченко. Соответственно ориентир доходности по новому выпуску Ульяновской области находится в диапазоне 7,2-7,5% годовых.

"Мы полагаем, что новый выпуск найдет высокий спрос со стороны инвесторов и ожидаем смещения ориентиров вниз в ходе размещения. Так, более короткий выпуск Ульяновской области (с модифицированной дюрацией 2,7 года) торгуется в настоящее время с премией к G-кривой на уровне 175 б.п. В диапазоне дюрации 4-5 лет торгуются также регионы с более высокими кредитными рейтингами (Свердловская и Оренбургская области, Краснодарский край) с премией к G-кривой на уровне 104-119 б.п. Относительно данных выпусков ориентир доходности по новому займу Ульяновской области, на наш взгляд, также предлагает завышенную премию. Мы полагаем, что справедливым уровнем размещения новых бумаг Ульяновская области серии 35002 станет доходность в диапазоне 6,6-6,7% годовых", - заключает эксперт ИК "Велес Капитал".