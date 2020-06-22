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Главная / Мнения аналитиков / Справедливый уровень доходности для новых бондов БСК ближе к 7,10-7,20% годовых - БКС Глобал Маркетс
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22 июня 2020 года 18:00
Справедливый уровень доходности для новых бондов БСК ближе к 7,10-7,20% годовых - БКС Глобал Маркетс
Справедливый уровень доходности для новых бондов Башкирской содовой компании (БСК) БСК-1Р-1 ближе к 7,10-7,20% годовых, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. БСК (ЭкспертРА: ruA+) во вторник, 23 июня, будет собирать заявки на 5 летние облигации серии 1P-2 объемом RUB 5 млрд. Первоначальные ориентиры по доходности G-curve на 4.5 года + 190-210 б.п., что эквивалентно 6,90-7,10%. "Обращающийся БСК-1Р-1 с дюрацией 2 года торгуется около 6,60-6,70%, премия к ОФЗ составляет 220-230 б.п. Еврохим-1P-8 (Ba2/BB-/BB) с дюрацией 4 года предлагает 6,40% и премию порядка 30-40 б.п. к более короткому Еврохим-1P-4 с дюрацией 2.3 года и доходностью 6,00-6,10%. Учитывая более низкие кредитные рейтинги БСК, мы считаем, что новый БСК-1Р-2 должен предлагать премию 50 б.п. к БСК-1Р-1 и может быть интересен ближе к верхней границе ориентиров 7,10-7,20%", - отмечают эксперты БКС Глобал Маркетс. БСК является крупнейшим в России производителем пищевой и кальцинированной соды с долей рынка более 70%, а также ПВХ и кабельных пластикатов. 83% продаж компании приходятся на РФ, 17% - на экспорт. По мнению экспертов БКС Глобал Маркетс, при оптимистичном сценарии ресурсов на текущем известняковом месторождении компании должно хватить до середины 2024 г. Однако, в 2019 г. БСК получила лицензию до 2039 г. на разработку нового шихана Куштау, добычу на котором планируется начать в конце 2022 г. "БСК ранее заявляла о несоответствии известняка стандартам качества, мы видим риски снижения маржинальности при повышении себестоимости и возможном переносе сроков запуска разработки. Мажоритарным акционером компании является АО "Башкирская химия", входящая в список системообразующих в РФ, 38.3% - принадлежат Республике Башкортостан через АО "Региональный фонд", поэтому поддержка со стороны государства вероятна", - указывают аналитики БКС. По мнению экспертов. финансовые показатели БСК выглядят стабильно: выручка компании за 2019 г. выросла на 3.4% г/г до RUB 63,3 млрд. EBITDA составила RUB 20 млрд (+8,4% г/г). Рентабельность по EBITDA стабильно находится на уровнях выше 30% и по итогам 2019 г. достигла 31,6%. Операционный денежный поток за прошлый год - RUB 14,2 млрд, FCF - RUB 11 млрд. По заявлениям менеджмента, пандемия не оказала значительного влияния на результаты компании в 2020 г. благодаря диверсифицированному портфелю клиентов (на долю крупнейшего приходится всего 6% выручки). Компания прогнозирует небольшой рост выручки по итогам года при сохранении текущих EBITDA и FCF. "Дивиденды исторически превышают чистую прибыль по МСФО, что мы оцениваем нейтрально в условиях низкой долговой нагрузки и отсутствия высоких потребностей к капитальным инвестициям, - подчеркивают эксперты БКС Глобал Маркетс. - Совокупный долг компании незначительно изменился за год и составляет RUB 21.9 млрд. Долговая нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA сохранилась на уровне 1.1х. На долю краткосрочного долга приходится 44%. Компания привлекает финансирование как от крупнейших государственных, так и частных (Райффайзен, Росбанк, Юникредит, Альфа) банков. Учитывая сотрудничество БСК с частными банками и объем доступных кредитных линий, с запасом покрывающих краткосрочный долг, мы считаем риски рефинансирования управляемыми".
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК
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