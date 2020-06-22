Рынки продолжат восстановление на текущей неделе - ITI Capital

Рынки продолжат восстановление, несмотря на временный скачок уровня заболеваемости, так как глобальный карантин будет восстановлен лишь с приходом второй волны эпидемии, что маловероятно в ближайшей перспективе, отмечается в обзоре ITI Capital. Скачки уровня заболеваемости - следствие первой волны эпидемии, постепенного снятия карантина и увеличения масштабов тестирования, полагают аналитики инвесткомпании.

"S&P 500 на неделе попытается протестировать 3200 п., наибольший потенциал роста у акций финансовых компаний, в частности Citibank, JPM и Keycorp, ретейлеров, в т.ч. Coty's, авиаперевозчиков, включая Delta Airlines, и нефтегазовых компаний, главным образом нефтесервисных, например, Schlumberger", - прогнозируют эксперты.

По мнению аналитиков ITI Capital, числе наиболее перспективных рынков - Россия по мере продолжения периода дивидендных выплат, а также Корея и ЮАР, потенциал роста которых составляет около 20% в течение следующих 12 месяцев. Потенциал роста рынков Китая, Бразилии и других стран БРИК составляет около 15%. В числе самых недооцененных российских бумаг - Транснефть, Татнефть преф, Сургутнефтегаз, ВТБ, Сбербанк, Роснефть и Лукойл.

"Эта неделя будет легкой в плане ключевых событий и триггеров, - уверены в аналитической службе ITI Capital. - Инвесторы ждут предварительных данных по PMI обрабатывающих отраслей в США за июнь, пересмотренного экономического прогноза МВФ на 2020 г. в среду и решения по ставке ЦБ Мексики, а также данных по числу заявок на пособие по безработице и объему товаров длительного пользования в США в четверг. Также в четверг решение по ставкам примут ЦБ Турции, Египта, Кении и Филиппин. Развитые и развивающиеся страны продолжают смягчать денежно-кредитную политику, ЦБ России снизил ставку сразу на 100 б.п., что не было заложено рынком в цены, хотя отражало консенсус прогноз аналитиков, и спровоцировал ралли ОФЗ. Мы ожидаем еще одно аналогичное по шагу снижение (на 100 б.п.) до конца года".