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19 июня 2020 года 19:46

Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью

Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за раллировавшей нефтью на ожиданиях постепенного восстановления баланса спроса и предложения, а также компенсации рядом участников сделки ОПЕК+ неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи. "Бычий" настрой сдерживался опасениями второй волны мировой пандемии Covid-19 из-за роста числа заболеваний в США и Китае.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 11 по 17 июня составил порядка $120 млн против притока $60 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $60 млн по сравнению с притоком $60 млн на предыдущей неделе.

В период с 15 по 19 июня индекс МосБиржи вырос на 0,5% и составил 2758,67 пункта, индекс РТС прибавил 0,9% и достиг 1249,67 пункта на фоне снижения доллара к 69,54 руб./$1 (-0,66 рубля). Августовская нефть Brent подорожала на 8,4% или $3,3 (до $42,33 за баррель).

Неделя на рынке акций РФ началась со снижения вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений второй волны мировой пандемии коронавируса; индексы МосБиржи и РТС смогли отыграть часть утренних потерь и удержать круглые рубежи благодаря отскоку нефти вверх: индекс МосБиржи закрылся чуть ниже 2720 пунктов, хотя утром падал к 2670 пунктам, индекс РТС удержался у 1220 пунктов после отката ниже 1200 пунктов. В лидерах снижения выступили акции "Северстали" (-6,4%) из-за отсечки на бирже дивидендов (26,26 рубля на акцию) с учетом расчетов "Т+2".

Нефть Brent утром падала к $37 за баррель, но вечером отскочила к $39 за баррель, а после закрытия рынка акций РФ поднялась к $40 за баррель. Ирак заявил о намерениях дополнительно сократить добычу в июне, чтобы выполнить условия соглашения в рамках ОПЕК+. В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса, что усилило тревоги по поводу второй волны пандемии. В 11 микрорайонах района Фэнтай в Пекине объявлен "режим военного времени" после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция.

Во вторник рынок акций РФ вырос вслед за мировыми фондовыми площадками после известий о расширении Федрезервом США программы стимулирующих мер для более активного восстановления экономики после пандемии COVID-19, также поддержку оказала неплохая макростатистика из США за май. Индекс МосБиржи поднялся к 2750 пунктам, РТС превысил 1240 пунктов во главе с бумагами "РусГидро" (+5,6%). Просели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,6%, до 39,92 рубля; дивиденд за IV квартал 2019 года - 1,507 рубля).

Обновили максимумы акции "Новороссийского морского торгового порта" (+21,3%, до 11,08 рубля) на новостях о дивидендных выплатах за прошедший год - совет директоров рекомендовал выплатить 1,35 рубля на акцию (реестр акционеров для выплат закроется 28 июля, общая сумма дивидендов составит 26 млрд рублей).

Банк Японии заявил, что общий объем вливаний в экономику в рамках рыночных операций и кредитных программ, предназначенных для смягчения негативных последствий коронавируса, достигнет 110 трлн иен. В США розничные продажи в мае подскочили на рекордные за все время ведения расчетов 17,7% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 8%. Промпроизводство в США в мае выросло на 1,4% при ожидавшемся повышении на 2,8-3%. Нефть Brent превысила $40,7 за баррель на прогнозах Международного энергетического агентства, которое ожидает роста глобального спроса на нефть в 2021 году на рекордные 5,7 млн б/с.

Попытки роста рынка акций РФ в среду завершились распродажами на фоне просевшей нефти и индексов в США из-за сохраняющихся опасений второй волны мировой пандемии COVID-19; индекс МосБиржи просел к 2740 пунктам, РТС - ниже 1240 пунктов. Подросли бумаги АФК "Система" (+3,2%) и "Детского мира" (+0,6%) на фоне SPO последнего и упали бумаги "Аэрофлота" (-5,1%) на новостях о планах докапитализации компании путем допэмиссии акций на сумму 80 млрд рублей.

В Пекине выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома. В США число новостроек в мае выросло до 974 тыс., тогда как ожидалось повышение до 1,1 млн единиц. Нефть Brent просела к $40,5 за баррель. Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,215 млн баррелей, при прогнозах снижения.

В четверг рынок акций РФ вновь просел вслед за мировыми фондовыми площадками из-за опасений второй волны заболеваний коронавирусом, откат сдерживался подросшей нефтью. Индекс МосБиржи опустился к 2720 пунктам, РТС - к 1230 пунктам, при этом лидерами снижения второй день подряд выступили акции "Аэрофлота" (-4,7%) на фоне планов допэмиссии компании.

В Пекине начиная с 11 июня выявлено 158 инфицированных COVID-19 Эпицентром распространения инфекции стал район Фэнтай, где расположен оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади". В США по состоянию на 17 июня заразились COVID-19 больше 2,2 млн пациентов. В США число новых заявок на пособие по безработице за неделю составило 1,508 млн при прогнозах на уровне 1,3 млн. В то же время индекс производственной активности Филадельфии в июне подскочил до 27,5 пункта при прогнозах роста до минус 21,35 пункта с майского уровня минус 43,1 пункта.

Нефть Brent поднялась к $41,5 за баррель. ОПЕК сохранил прогноз снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,1 млн б/с (до 90,6 млн б/с). Кроме того, ожидается, что поставки из стран не-ОПЕК снизятся на 3,23 млн б/с по сравнению с 2019 годом.

В пятницу рынок акций возобновил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, несмотря на опасения второй волны мировой пандемии COVID-19, а также в ожидании снижения ставки Банком России; индекс МосБиржи поднялся в район 2760 пунктов во главе с нефтяными бумагами. ЦБ РФ ожидаемо снизил ставку на 100 базисных пунктов (до 4,5% годовых), реакция рынка акций РФ оказалась нейтральной.

Нефть Brent в пятницу превысила $42,3 за баррель на оптимизме в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке. Мониторинговый комитет ОПЕК+ подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

По итогам недели с 15 по 19 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели акции "Русснефти" (+12%), "Яндекса" (+11%), "префы" "Мечела" (+11%); хуже рынка оказались бумаги "Северстали" (-7%), "М.Видео" (-6%), ВТБ (-4%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе определит расстановка сил на западных фондовых и сырьевых площадках, где возможна нисходящая коррекция. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2700-2800 пунктов, для индекса РТС - 1200-1300 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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