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19 июня 2020 года 18:37

Цены евробондов РФ за неделю подросли благодаря новым мерам поддержки экономики США

Москва. 19 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря объявлению новых мер поддержки экономики США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", начало недели было не совсем благоприятным для инвесторов - цены отечественных евробондов 15 июня снизились под давлением негативных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, сформировавшихся на фоне опасений второй волны коронавирусной эпидемии. Российские еврооблигации, открывшись утром в понедельник умеренным снижением, к концу торгов отыграли большую часть потерь, но все равно остались в "красной" зоне.

За сутки (воскресенье) в Китае были выявлены 67 новых случаев заражения COVID-19, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей. В Пекине после длительного перерыва второй день подряд фиксировалось по 36 новых активных случаев инфицирования (первые были выявлены в столичном районе Фэнтай на оптовом рынке "Синьфади"). В свою очередь в ряде штатов США, которые находятся в процессе перезапуска экономики, включая Алабаму, Калифорнию, Флориду и Северную Каролину, также фиксировался рост новых случаев заражения COVID-19, сообщил телеканал CNBC. Количество госпитализаций в Техасе и Северной Каролине в субботу стало рекордным.

Вместе с тем уже 16 июня отечественные евробонды заметно подросли в цене благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после заявлений Федрезерва США о новых мерах поддержки. При этом выросли котировки еврооблигаций практически всех emerging markets, что привело к снижению доходностей суверенных бумаг в среднем на 10-12 базисных пунктов.

Поддержку мировым рынкам капитала оказало решение Федеральной резервной системы США о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний объемом $750 млрд. В пресс-релизе регулятора говорилось, что ФРС начнет покупать "широкий и диверсифицированный портфель корпоративных облигаций, чтобы поддержать рыночную ликвидность и доступность кредитов для крупных работодателей". Покупки с использованием индексного подхода дополнят уже осуществляющиеся покупки биржевых инвестиционных фондов (ETF) в рамках механизма поддержки кредитования крупных работодателей для вторичного рынка (SMCCF).

В середине недели активность покупателей снизилась, российские еврооблигации торговались уже в боковом диапазоне, в частности, доходность десятилетнего бенчмарка с погашением в 2029 году осталась вблизи уровня закрытия предыдущего дня - 2,48% годовых, а снижение ставки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году составило всего 1 базисный пункт, до 3,35% годовых.

Оптимизм инвесторов ослаб под влиянием выросших опасений относительно второй волны коронавирусной эпидемии на фоне поступающих новостей из Китая. Это снизило ожидания быстрого восстановления как китайской, так и мировой экономики в целом. Кроме того, выросли геополитические риски на новостях о столкновениях с участием военных Китая и Индии. Но, с другой стороны, активных продаж на рынке не было, поскольку новостной негатив компенсировался ожиданиями сохранения монетарных стимулов от ФРС США, а также сообщениями о планах Соединенных Штатов инвестировать в инфраструктурные проекты до $1 трлн.

Как сообщило агентство Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает пакет финансирования инфраструктурных проектов объемом $1 трлн. Предварительная версия проекта, подготовленного министерством транспорта США, предполагает, что основная часть этой суммы будет направлена на традиционные инфраструктурные проекты, включая строительство дорог и мостов. Часть средств также планируется потратить на создание инфраструктуры для 5G-связи и развитие широкополосных сетей в США, отмечают источники агентства.

Боковая динамика цен в секторе российских еврооблигаций сохранилась и в последние два дня недели (18-19 июня) на фоне отсутствия триггеров для нового сильного движения. Участники рынка заняли выжидательную позицию, поскольку все последние новости и события были уже учтены в ценах, а новых значимых факторов не было. Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite слегка выросли в четверг благодаря росту акций компаний энергетического и потребительского секторов, а Dow Jones завершил в минусе вторую сессию подряд под давлением акций финансового сектора. Инвесторы оценивали последние данные с рынка труда США и сообщения о новых вспышках коронавируса в Китае и Америке.

Центральным событием пятницы стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка ожидаемо была снижена на 100 базисных пунктов (до 4,5% годовых), при этом ЦБ заявил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,33% и составила 115,76% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 14 базисных пунктов и 19 июня составил 172 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять дней на 1,8% (их доходность снизилась на 12,5 базисных пункта - до 3,265% годовых), с погашением в 2042 году - на 2,1% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 15 пунктов и составил 231 базисный пункт), с погашением в 2047 году - на 1,83% (их доходность снизилась на 11,5 базисных пункта и составила 3,335% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,39%, подорожав до 112,58% от номинала (его доходность снизилась на 7 базисных пунктов и составила 2,295% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,78%, до 114,73% от номинала (их доходность снизилась на 16 пунктов и составила 2,095% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,52%, до 111,18% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 19 базисных пунктов и составил 111 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках, которая, в свою очередь, будет определяться новостями о первых экономических результатах постепенного снятия ограничений карантинного характера во многих странах мира, а также заявлениями мировых центробанков относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Вместе с тем определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать сохраняющиеся высокие кредитные характеристики России.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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