.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за миром и на решении ЦБ РФ ощутимо снизить ставку
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в мае ускорилось до 9,6%
В мае промпроизводство в РФ, по данным Росстата, упало на 9,6% после снижения на 6,6% в апреле. Падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 6,8%
 
План восстановления экономики РФ доработан и направлен президенту
Правительство РФ направило президенту Владимиру Путину доработанный проект общенационального плана восстановления экономики, сообщила пресс-служба кабинета министров. Документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с...
 
Дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными - ЦБ РФ
Дезинфляционные риски в настоящее время преобладают над проинфляционными, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. Дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с неопределенностью...
 
Расходы бюджета-2020 увеличат на 2,3 трлн руб.
Минфин планирует увеличить расходы бюджета на 2020 год до 22 трлн рублей, следует из материалов сайта "Электронный бюджет". Это на 2,3 трлн больше, чем предусмотрено в последней официальной версии федеральной казны (была принята в начале марта)....
 
19 июня 2020 года 19:25

Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за миром и на решении ЦБ РФ ощутимо снизить ставку

Москва. 19 июня. Рынок акций РФ к вечеру в пятницу вырос вслед за мировыми площадками и нефтью, а также на фоне решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (до 4,5% годовых); неделя также завершилась подъемом индексов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2758,67 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1249,67 пункта (+1,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,2%.

Доллар упал до 69,54 рубля (-0,32 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,5-0,9%, доллар подешевел на 0,66 рубля.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на брифинге в пятницу, что оперативные индикаторы указывают на частичное восстановление экономической активности в РФ, при этом восстановление спроса будет растянуто во времени больше, чем изначально ожидалось. По ее словам, ЦБ не исключает паузы в дальнейшем смягчении ДКП.

Кроме того, Набиуллина считает, что падение ВВП РФ во втором квартале может быть глубже прежнего прогноза ЦБ в 8%, но не ниже 10%.

Подорожали в пятницу рублевые "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,8%), акции "Магнита" (+4,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%).

Подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-5,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Мечела" (-0,6%).

Как отмечает главный аналитик Росбанка (MOEX: ROSB) Евгений Кошелев, пресс-релиз Банка России отражает ряд факторов, которые позволили не только снизить ставку на 100 б.п., но и сохранить перспективу ее дальнейшего снижения на последующих заседаниях. Вероятно, был обновлен прогноз по инфляции, что позволило аргументировать снижение риском "значимого" отклонения инфляции вниз от цели. Скорее всего, значимым можно считать отклонение от предыдущего прогноза не менее чем на 0,5 п.п. Поэтому, возможно, регулятор исходил из нового ориентира ставки, например, 3,3-3,8% на конец года (против 3,8-4,8%). Это обстоятельство может позволить регулятору дополнительное монетарное смягчение по мере адаптации экономики к последствиям пандемии, а также может оказаться необходимым в ситуации более сильного падения ВВП во 2-м квартале, чем ожидал Банк России, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций в пятницу рос с начала торгов на благоприятном внешнем фоне, днем позитивная тенденция была подкреплена снижением ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов. Соответственно, становится актуальной переоценка риска и доходности рынка акций. Бумаги "Татнефти" торговались в плюсе на сообщениях о сокращении инвестиционной программы в текущем году на 20%. Ранее планировалось увеличить расходы до 121,5 млрд рублей. Высвободившиеся средства могут быть, в том числе, направлены на выплаты акционерам.

В итоговом заявлении ЦБ РФ говорится о том, что риски финансовой стабильности уменьшились, а инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. Соответственно, существует риск значимого отклонения инфляции от целевого уровня 4,0% в 2021 году. На внешних рынках тема коронавируса остается в фокусе внимания инвесторов, но уже не воспринимается столь остро. Нефть продолжила дорожать, реагируя на новости об обещаниях Ирака и Казахстана компенсировать свою низкую дисциплину в рамках соглашения ОПЕК+ в ближайшие месяцы. Почти без внимания были оставлены переговоры США и Китая по торговым вопросам. Сначала появилась информация, что они прошли без особого результата, но затем появились новости, что Китай намерен все же увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из США, включая сою и кукурузу. Китайская сторона объясняет задержки с реализацией закупок влиянием коронавирусной пандемии. Российские индексы завершили неделю приростом, чему способствовали рост нефти и снижение ставки ЦБ РФ - это повышает привлекательность доходности рынка акций, отмечает Кочетков.

По словам персонального брокера компании "БКС Брокер" Виктора Щеглова, опасения по поводу второй волны COVID-19 снизились, но не понятно, надолго ли. Вспышка в Пекине взята под контроль, однако рост числа заболевших в США по-прежнему настораживает: 4 штата сообщили о рекордных значениях новых случаев заражения.

Информация вокруг отношений между США и Китаем неоднозначная. С одной стороны, Пекин пообещал придерживаться условий соглашения первой фазы, которое оказалось под ударом из-за обострения конфликта между странами. С другой, Трамп вновь выступил с угрозой полного разрыва торговых отношений с КНР. Поддержку котировкам Brent на данный момент оказывает заявление ОПЕК+ о намерении придерживаться квот, а также готовность Ирака и Казахстана компенсировать майское превышение установленных лимитов. Другими словами, перспективы цен на нефть определяются надеждами на то, что обещания будут выполнены, и скептицизмом относительно реального положения дел.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции Qiwi (MOEX: QIWI) (+9,6%) в пятницу продолжили повышение на новостях о продаже Совкомбанку проекта "Совесть". "Детский мир" (MOEX: DSKY) получал поддержку после проведения успешной допэмиссии его бумаг. "Магнит" (MOEX: MGNT) стремился отвоевать позиции, утерянные из-за дивидендной отсечки.

В США индексы продолжили рост, но к завершению сессии в РФ отступили от максимумов. Инвесторы в США сосредоточились на перспективах восстановления национальной экономики, хотя новые случаи коронавируса в таких штатах, как Калифорния, Флорида и Северная Каролина, продолжили расти. Индекс S&P 500 завершает неделю выше поддержки 3090 пунктов, что позволяет рассчитывать на скорое возвращение к июньскому максимуму 3233 пункта.

В Европе обсуждался вопрос создания специального фонда поддержки экономики, который, вероятно, будет детализирован на саммите глав ЕС в июле. На нефтяном рынке оптимизм инвесторов подогревался надеждами как на восстановление спроса, так и на улучшение дисциплины соблюдения квот ОПЕК+. В ближайшие дни при прочих равных целью роста Brent может стать район $46 за баррель.

Подъем наблюдался и в ценах на золото, которым помогали в том числе низкие процентные ставки и потоки ликвидности от центральных банков всего мира. Инвесторы с оптимизмом смотрели в будущее, хотя ситуация с коронавирусом все еще ограничивает запал покупателей. На следующей неделе стоит обратить повышенное внимание на предварительные индексы деловой активности в странах Европы и США за июнь, а также на оценку ВВП США за I квартал. Июньские данные особенно интересны, так как покажут, насколько успешно экономики восстанавливаются (или же нет) после весенних карантинных мер, считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу выросли, но техническая краткосрочная картина при этом осталась нейтральной. Индикаторы продолжают консолидацию в диапазонах 2700-2800 и 1200-1270 пунктов соответственно. На следующей неделе среднесрочную поддержку индексам будут оказывать уровни 2690 и 1195 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2700-2790 пунктов, полагает Кожухова.

В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,4-1,1%) и Америка (индекс S&P 500 поднялся на 0,4%, в район 3130 пунктов).

Розничные продажи в Великобритании в мае выросли на 12%, ожидалось повышение на 5,7%.

Нефть в пятницу дорожает на оптимизме в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке; цена Brent к 18:50 МСК превысила на $0,8% уровень суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $42,33 за баррель (+2% и +2% в четверг), августовская цена WTI - $39,88 за баррель (+2,1% и +2,3% накануне).

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста, кроме Qiwi, выступили акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+7,2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+6,5%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6,1%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4,4%), "Детского мира" (+4,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+4,2%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+3,9%).

Подешевели акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,3%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-2,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-1,5%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-1,4%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-1,4%).

Просели после отсечки на бирже дивидендов бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,3%, до 2,769 рубля; выплаты за 2019 год - 0,111 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 89,038 млрд рублей (из них 15,555 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 июня 2020 года 19:47
Рубль несколько снизил рост к доллару и евро на фоне ослабления темпов укрепления нефти и фиксации прибыли игроками
Москва. 19 июня. Доллар и евро отыграли часть потерь, но продолжают умеренно повышаться на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль растерял часть роста первой половины дня на фоне замедления подъема котировок нефти и фиксации прибыли в последний день недели.    читать дальше
.
19 июня 2020 года 19:46
Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью
Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за раллировавшей нефтью на ожиданиях постепенного восстановления баланса спроса и предложения, а также компенсации рядом участников сделки ОПЕК+ неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи. "Бычий" настрой сдерживался опасениями второй волны мировой пандемии Covid-19 из-за роста числа заболеваний в США и Китае.    читать дальше
.
19 июня 2020 года 19:12
Низкий уровень ключевой ставки на среднесрочном горизонте может выступить в качестве фактора ослабления рубля - БКС
Аналитики "БКС Брокер" считают, что на среднесрочном горизонте столь низкий уровень ключевой ставки может выступить в качестве одного из факторов ослабления рубля, сообщается в комментарии компании. Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до рекордно низкого уровня в...    читать дальше
.
19 июня 2020 года 18:41
Цель доходности 10-летних ОФЗ на горизонте ближайшего месяца - уровень 5,3% годовых - Промсвязьбанк
Рынок рублевых облигаций в пятницу позитивно отреагировал на решение ЦБ РФ по ставке, констатируют специалисты Промсвязьбанка. Доходность 3-летних ОФЗ 26215 снизилась на 9 б.п., до 4,52% годовых. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась до 5,54% годовых (минус 3 б.п.). "С учетом ожиданий...    читать дальше
.
19 июня 2020 года 18:37
Цены евробондов РФ за неделю подросли благодаря новым мерам поддержки экономики США
Москва. 19 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря объявлению новых мер поддержки экономики США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
19 июня 2020 года 18:18
Альфа-банк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 24 июля на 25 б.п.
Аналитики Альфа-банка предполагают, что на заседании 24 июля ЦБ РФ может понизить ключевую ставку на 25 б.п., сообщается в обзоре банка. "Хотя пресс-релиз ЦБ указывает на возможную паузу или, по крайней мере, не гарантирует понижение ставки в ближайшие месяцы, мы опасаемся, что дезинфляционное...    читать дальше
.
19 июня 2020 года 17:52
Brent может рассчитывать на более высокие ценовые уровни - "Открытие Брокер"
ефть продолжила дорожать, реагируя на новости об обещаниях Ирака и Казахстана компенсировать свою низкую дисциплину в рамках соглашения ОПЕК+ в ближайшие месяцы, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В утренние часы пятницы на рынке прослеживалось формирование структуры...    читать дальше
.
19 июня 2020 года 17:22
Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 4,00-4,25% годовых на горизонте до конца года - ИК "Велес Капитал"
Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 4,00-4,25% годовых на горизонте до конца года, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Специалисты ИК полагает, что изменение ключевой формулировки ЦБ сокращает как вероятность самого снижения ставки на следующем и ближайших заседаниях, так и...    читать дальше
.
19 июня 2020 года 16:48
Условия для рубля в плане инвестиционной привлекательности существенно не изменились - "Открытие Брокер"
"Открытие Брокер" считает, что в плане инвестиционной привлекательности условия для рубля существенно не изменились, реальная доходность рубля уменьшилась, но всё ещё остаётся положительной, сообщается в комментарии компании. Главным событием пятницы для валютного рынка стало заседание ЦБ РФ, на...    читать дальше
.
19 июня 2020 года 16:29
Альфа-банк снизил оценку ADR Норникеля на 10%, оставив рейтинг "покупать"
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $39,2 до $35,3 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
19 июня 2020 года 16:10
Рубль может зафиксироваться в диапазоне 69-70 за доллар, 77,5-79 за евро - Уральский банк реконструкции и развития
диапазон 69-70 рублей, евро - 77,5-79 рублей, сообщается в комментарии Уральского банка реконструкции и развития. Главным информационным поводом этой недели стало очередное заседание Центробанка РФ, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки сразу на 1 п.п., до 4,5%. Однако на...    читать дальше
.
19 июня 2020 года 15:55
Рубль не отреагировал на решение ЦБ РФ о снижении ставки, активно растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Москва. 19 июня. Доллар и евро сильно упали на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль продолжает активно повышаться к бивалютной корзине на фоне ускорения роста котировок нефти после того, как немногим ранее отыграл снижение ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пунктов (до 4,5%).    читать дальше
.
19 июня 2020 года 15:45
Краткосрочная картина рынка акций нейтральна - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы поднялись к сопротивлениям 2760 и 1250 пунктов соответственно, но в целом оставались в рамках краткосрочных боковиков, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В случае сохранения оптимизма на биржах США и нефтяных...    читать дальше
.
19 июня 2020 года 15:26
Возможно, ключевая ставка ЦБ РФ к концу года будет доведена до 3,5% - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" не исключают, что к концу года ключевая ставка ЦБ РФ будет доведена до 3,5%, сообщается в комментарии компании. Снижение рубля к ключевым валютам оказало краткосрочный эффект, и наибольшую тревогу у ЦБ РФ теперь вызывает не рост инфляции, а ее падение существенно...    читать дальше
.
19 июня 2020 года 14:59
Российский рынок с позитивом отреагировал на уменьшение ставки ЦБ - ИК "Фридом Финанс"
Российский рынок с позитивом отреагировал на уменьшение ставки ЦБ сразу на 1%, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Фондовые индексы усилили рост, прибавив в первые минуты после публикации до 15 пунктов и впоследствии удержались рядом с дневными пиками. Доллар терял до 20 копеек, упав ниже...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.