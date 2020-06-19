Цель доходности 10-летних ОФЗ на горизонте ближайшего месяца - уровень 5,3% годовых - Промсвязьбанк

Рынок рублевых облигаций в пятницу позитивно отреагировал на решение ЦБ РФ по ставке, констатируют специалисты Промсвязьбанка. Доходность 3-летних ОФЗ 26215 снизилась на 9 б.п., до 4,52% годовых. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась до 5,54% годовых (минус 3 б.п.). "С учетом ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки и сохранения стимулирующей ДКП на горизонте 2021 года мы видим потенциал смещения вниз кривой доходности ОФЗ на 25 б.п. Целью по доходности 10-летних ОФЗ на горизонте ближайшего месяца видим уровень 5,3% годовых", - указывает в комментарии главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.