Альфа-банк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 24 июля на 25 б.п.

Аналитики Альфа-банка предполагают, что на заседании 24 июля ЦБ РФ может понизить ключевую ставку на 25 б.п., сообщается в обзоре банка.

"Хотя пресс-релиз ЦБ указывает на возможную паузу или, по крайней мере, не гарантирует понижение ставки в ближайшие месяцы, мы опасаемся, что дезинфляционное давление будет преобладать, - отмечают специалисты Альфа-банка. - Во-первых, количество официально зарегистрированных безработных продолжает расти до 0,7 млн человек в месяц, и рост безработицы опережает наши ожидания, оказывая давление на спрос. Во-вторых, и это особенно важно, растут опасения по поводу второй волны пандемии и, следовательно, по поводу введения карантинных мер осенью, что ударит по настроению потребителей уже сейчас независимо от динамики безработицы и доходов. Эта ситуация снижает вероятность паузы в решениях по ставке".

"Мы видим значительный риск того, что в ближайшие месяцы инфляция будет ниже ожиданий, и давление ЦБ по понижению ставки сохранится. Ожидаем, что на заседании 24 июля регулятор понизит ставку на 25 б.п. После заседания 24 июля до конца года запланированы еще три заседания по ставке; мы ожидаем, что ставка к концу года составит по крайней мере 3,75%. Сегодняшнее решение регулятора также усиливает риски того, что в цикле снижения ставки ключевая ставка может пойти до интервала 3,0-3,5%", - пишут аналитики Альфа-банка.