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Главная / Мнения аналитиков / Альфа-банк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 24 июля на 25 б.п.
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19 июня 2020 года 18:18
Альфа-банк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 24 июля на 25 б.п.
Аналитики Альфа-банка предполагают, что на заседании 24 июля ЦБ РФ может понизить ключевую ставку на 25 б.п., сообщается в обзоре банка. "Хотя пресс-релиз ЦБ указывает на возможную паузу или, по крайней мере, не гарантирует понижение ставки в ближайшие месяцы, мы опасаемся, что дезинфляционное давление будет преобладать, - отмечают специалисты Альфа-банка. - Во-первых, количество официально зарегистрированных безработных продолжает расти до 0,7 млн человек в месяц, и рост безработицы опережает наши ожидания, оказывая давление на спрос. Во-вторых, и это особенно важно, растут опасения по поводу второй волны пандемии и, следовательно, по поводу введения карантинных мер осенью, что ударит по настроению потребителей уже сейчас независимо от динамики безработицы и доходов. Эта ситуация снижает вероятность паузы в решениях по ставке". "Мы видим значительный риск того, что в ближайшие месяцы инфляция будет ниже ожиданий, и давление ЦБ по понижению ставки сохранится. Ожидаем, что на заседании 24 июля регулятор понизит ставку на 25 б.п. После заседания 24 июля до конца года запланированы еще три заседания по ставке; мы ожидаем, что ставка к концу года составит по крайней мере 3,75%. Сегодняшнее решение регулятора также усиливает риски того, что в цикле снижения ставки ключевая ставка может пойти до интервала 3,0-3,5%", - пишут аналитики Альфа-банка.
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19 июня 2020 года 19:47
Рубль несколько снизил рост к доллару и евро на фоне ослабления темпов укрепления нефти и фиксации прибыли игроками
Москва. 19 июня. Доллар и евро отыграли часть потерь, но продолжают умеренно повышаться на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль растерял часть роста первой половины дня на фоне замедления подъема котировок нефти и фиксации прибыли в последний день недели. читать дальше
.19 июня 2020 года 19:46
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.19 июня 2020 года 19:25
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.19 июня 2020 года 19:12
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.19 июня 2020 года 18:41
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.19 июня 2020 года 18:37
Москва. 19 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря объявлению новых мер поддержки экономики США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 июня 2020 года 17:52
ефть продолжила дорожать, реагируя на новости об обещаниях Ирака и Казахстана компенсировать свою низкую дисциплину в рамках соглашения ОПЕК+ в ближайшие месяцы, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В утренние часы пятницы на рынке прослеживалось формирование структуры... читать дальше
.19 июня 2020 года 17:22
Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 4,00-4,25% годовых на горизонте до конца года - ИК "Велес Капитал"
Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 4,00-4,25% годовых на горизонте до конца года, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Специалисты ИК полагает, что изменение ключевой формулировки ЦБ сокращает как вероятность самого снижения ставки на следующем и ближайших заседаниях, так и... читать дальше
.19 июня 2020 года 16:48
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.19 июня 2020 года 16:29
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $39,2 до $35,3 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.19 июня 2020 года 16:10
Рубль может зафиксироваться в диапазоне 69-70 за доллар, 77,5-79 за евро - Уральский банк реконструкции и развития
диапазон 69-70 рублей, евро - 77,5-79 рублей, сообщается в комментарии Уральского банка реконструкции и развития. Главным информационным поводом этой недели стало очередное заседание Центробанка РФ, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки сразу на 1 п.п., до 4,5%. Однако на... читать дальше
.19 июня 2020 года 15:55
Рубль не отреагировал на решение ЦБ РФ о снижении ставки, активно растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Москва. 19 июня. Доллар и евро сильно упали на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль продолжает активно повышаться к бивалютной корзине на фоне ускорения роста котировок нефти после того, как немногим ранее отыграл снижение ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пунктов (до 4,5%). читать дальше
.19 июня 2020 года 15:45
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.19 июня 2020 года 15:26
Аналитики ИК "Фридом Финанс" не исключают, что к концу года ключевая ставка ЦБ РФ будет доведена до 3,5%, сообщается в комментарии компании. Снижение рубля к ключевым валютам оказало краткосрочный эффект, и наибольшую тревогу у ЦБ РФ теперь вызывает не рост инфляции, а ее падение существенно... читать дальше
.19 июня 2020 года 14:59
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