Brent может рассчитывать на более высокие ценовые уровни - "Открытие Брокер"

Нефть продолжила дорожать, реагируя на новости об обещаниях Ирака и Казахстана компенсировать свою низкую дисциплину в рамках соглашения ОПЕК+ в ближайшие месяцы, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В утренние часы пятницы на рынке прослеживалось формирование структуры контанго в контрактах Brent, но к середине дня цены на нефть в августе, сентябре и октябре почти сравнялись. Тем не менее, улучшение дисциплины в ОПЕК+ вместе с постепенным восстановлением спроса позволяют нефти рассчитывать на более высокие ценовые уровни, полагает специалист компании.