Условия для рубля в плане инвестиционной привлекательности существенно не изменились - "Открытие Брокер"

"Открытие Брокер" считает, что в плане инвестиционной привлекательности условия для рубля существенно не изменились, реальная доходность рубля уменьшилась, но всё ещё остаётся положительной, сообщается в комментарии компании.

Главным событием пятницы для валютного рынка стало заседание ЦБ РФ, на котором была снижена ставка сразу на 100 базисных пунктов - до 4,50%, констатирует ведущий аналитик Андрей Кочетков. В итоговом заявлении ЦБ РФ говорится о том, что риски финансовой стабильности уменьшились, а инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. Соответственно, существует риск значимого отклонения инфляции от целевого уровня 4,0% в 2021 году.

Также, по мнению А. Кочеткова, стоит отметить, что ЦБ достаточно акцентированно говорит о том, что "это наряду с мерами правительства, а также другими мерами Банка России поддержит кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики".

"По сути, регулятор заявляет о более активном мандате на стимулирование экономики, а не только контроль над инфляцией. В плане инвестиционной привлекательности условия для рубля существенно не изменились. От ЦБ РФ продолжают ждать ещё одно снижение в ближайшие месяцы. Реальная доходность рубля уменьшилась, но всё ещё остаётся положительной", - указывает специалист компании.