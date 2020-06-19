.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Альфа-банк снизил оценку ADR Норникеля на 10%, оставив рейтинг "покупать"
.
19 июня 2020 года 16:29
Альфа-банк снизил оценку ADR Норникеля на 10%, оставив рейтинг "покупать"
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $39,2 до $35,3 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $32,71 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $27,18 за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
.
19 июня 2020 года 19:47
Рубль несколько снизил рост к доллару и евро на фоне ослабления темпов укрепления нефти и фиксации прибыли игроками
Москва. 19 июня. Доллар и евро отыграли часть потерь, но продолжают умеренно повышаться на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль растерял часть роста первой половины дня на фоне замедления подъема котировок нефти и фиксации прибыли в последний день недели. читать дальше
.19 июня 2020 года 19:46
Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за раллировавшей нефтью на ожиданиях постепенного восстановления баланса спроса и предложения, а также компенсации рядом участников сделки ОПЕК+ неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи. "Бычий" настрой сдерживался опасениями второй волны мировой пандемии Covid-19 из-за роста числа заболеваний в США и Китае. читать дальше
.19 июня 2020 года 19:25
Москва. 19 июня. Рынок акций РФ к вечеру в пятницу вырос вслед за мировыми площадками и нефтью, а также на фоне решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (до 4,5% годовых); неделя также завершилась подъемом индексов. читать дальше
.19 июня 2020 года 19:12
Низкий уровень ключевой ставки на среднесрочном горизонте может выступить в качестве фактора ослабления рубля - БКС
Аналитики "БКС Брокер" считают, что на среднесрочном горизонте столь низкий уровень ключевой ставки может выступить в качестве одного из факторов ослабления рубля, сообщается в комментарии компании. Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до рекордно низкого уровня в... читать дальше
.19 июня 2020 года 18:41
Рынок рублевых облигаций в пятницу позитивно отреагировал на решение ЦБ РФ по ставке, констатируют специалисты Промсвязьбанка. Доходность 3-летних ОФЗ 26215 снизилась на 9 б.п., до 4,52% годовых. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась до 5,54% годовых (минус 3 б.п.). "С учетом ожиданий... читать дальше
.19 июня 2020 года 18:37
Москва. 19 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря объявлению новых мер поддержки экономики США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 июня 2020 года 18:18
Аналитики Альфа-банка предполагают, что на заседании 24 июля ЦБ РФ может понизить ключевую ставку на 25 б.п., сообщается в обзоре банка. "Хотя пресс-релиз ЦБ указывает на возможную паузу или, по крайней мере, не гарантирует понижение ставки в ближайшие месяцы, мы опасаемся, что дезинфляционное... читать дальше
.19 июня 2020 года 17:52
ефть продолжила дорожать, реагируя на новости об обещаниях Ирака и Казахстана компенсировать свою низкую дисциплину в рамках соглашения ОПЕК+ в ближайшие месяцы, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В утренние часы пятницы на рынке прослеживалось формирование структуры... читать дальше
.19 июня 2020 года 17:22
Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 4,00-4,25% годовых на горизонте до конца года - ИК "Велес Капитал"
Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 4,00-4,25% годовых на горизонте до конца года, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Специалисты ИК полагает, что изменение ключевой формулировки ЦБ сокращает как вероятность самого снижения ставки на следующем и ближайших заседаниях, так и... читать дальше
.19 июня 2020 года 16:48
Условия для рубля в плане инвестиционной привлекательности существенно не изменились - "Открытие Брокер"
"Открытие Брокер" считает, что в плане инвестиционной привлекательности условия для рубля существенно не изменились, реальная доходность рубля уменьшилась, но всё ещё остаётся положительной, сообщается в комментарии компании. Главным событием пятницы для валютного рынка стало заседание ЦБ РФ, на... читать дальше
.19 июня 2020 года 16:10
Рубль может зафиксироваться в диапазоне 69-70 за доллар, 77,5-79 за евро - Уральский банк реконструкции и развития
диапазон 69-70 рублей, евро - 77,5-79 рублей, сообщается в комментарии Уральского банка реконструкции и развития. Главным информационным поводом этой недели стало очередное заседание Центробанка РФ, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки сразу на 1 п.п., до 4,5%. Однако на... читать дальше
.19 июня 2020 года 15:55
Рубль не отреагировал на решение ЦБ РФ о снижении ставки, активно растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Москва. 19 июня. Доллар и евро сильно упали на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль продолжает активно повышаться к бивалютной корзине на фоне ускорения роста котировок нефти после того, как немногим ранее отыграл снижение ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пунктов (до 4,5%). читать дальше
.19 июня 2020 года 15:45
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы поднялись к сопротивлениям 2760 и 1250 пунктов соответственно, но в целом оставались в рамках краткосрочных боковиков, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В случае сохранения оптимизма на биржах США и нефтяных... читать дальше
.19 июня 2020 года 15:26
Аналитики ИК "Фридом Финанс" не исключают, что к концу года ключевая ставка ЦБ РФ будет доведена до 3,5%, сообщается в комментарии компании. Снижение рубля к ключевым валютам оказало краткосрочный эффект, и наибольшую тревогу у ЦБ РФ теперь вызывает не рост инфляции, а ее падение существенно... читать дальше
.19 июня 2020 года 14:59
Российский рынок с позитивом отреагировал на уменьшение ставки ЦБ сразу на 1%, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Фондовые индексы усилили рост, прибавив в первые минуты после публикации до 15 пунктов и впоследствии удержались рядом с дневными пиками. Доллар терял до 20 копеек, упав ниже... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.